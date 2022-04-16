CHP'nin kendi anketinde çarpıcı detaylar: Millet İttifakı Cumhur İttifakı'ndan 1 ila 3 puan önde - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Habertürk ekranlarında Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sunduğu Olaylar ve Görüşler programında partisinin oy oranını açıkladı.

"YÜZDE 2'LİK BİR FARK VAR"

AK Parti'nin CHP'den 2 puan farkla önde olduğunu belirten Salıcı, "Biz yüzde 28 çıktığımızda onlar yüzde 30, biz 29 çıktığımızda onlar 31 oluyor." diye konuştu.

"MİLLET İTTİFAKI 1-3 PUAN ÖNDE"

Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, CHP ve İYİ Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı'nın, AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı'ndan 1 ila 3 puan önde olduğunu söyledi.

"ORTALAMANIN İÇİNDE AK PARTİ'NİN ANKETİ DE VAR"

Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anketin hangi organlardan elde edildiğini açıklayan CHP'li Salıcı, "Biz 1 aylık anket sonuçlarının ortalamasını aldık. Bunun içinde AK Parti'nin yaptırdığı anket de var, bir medya kuruluşunun yaptırdığı anket de var. Biz hepsinin ortalamasını aldık. Bu da size bir sonuç veriyor." ifadelerini kullandı.