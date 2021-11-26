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CHP'nin Mersin mitingine valilik engeli - Son Dakika

CHP'nin Mersin mitingine valilik engeli

26.11.2021 15:36
CHP'nin Mersin mitingine valilik engeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Haydi meydana" diyerek 4 Aralık'ta yapmak istediği mitinge valilikten ret kararı geldi. CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, mitingin eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanındaki alanda yapılacağını açıkladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinglerinin ilk durağı olarak 4 Aralık'ta Mersin'de yapmak istediği miting için valilikten izin çıkmadı. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması planlanan mitinge izin çıkmamasına ilişkin CHP İl Başkanı Adil Aktay basın açıklaması yaptı.

"MİTİNG TALEBİMİZ YOK SAYILDI"

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılmak istenen mitingden birilerinin korktuğunu ve bu yüzden izin verilmediğini belirten Aktay, Cumhuriyet Meydanı'nın CHP liderine kapatıldığını dile getirdi. Aktay, mitingin eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanındaki alanda yapılmak zorunda kalınacağını belirtti. Açıklamaya katılanlar da, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganı attı.

"DURUM MANİDAR"

Miting için usulüne uygun bir şekilde gerekli girişimlerde bulunduklarını belirten Aktay, uzun süre valilikten geri dönüş olmadığını, bu sebepten ikinci kez miting için talepte bulunmaya gittiklerinde izin verilmediğini öğrendiklerini belirtti. Valiliğin uzun süre sessizliğe büründüğünü ve miting taleplerinin yok sayıldığını dile getiren Aktay, durumun manidar olduğunu dile getirdi. Miting taleplerine ilişkin bir yerden talimat beklenir gibi bir görüntü olduğunu belirten Aktay, bu duruma bir an önce son verilmesi gerektiğini söyledi. Cumhuriyet Meydanı'nın milletin iradesine açılmasını beklediklerini ifade eden Aktay, "Cumhuriyet Meydanı'nı Cumhuriyetin ve halkın partisine kapatmak gibi bir hadsizliğe tevessül edilmeyeceğini umuyorduk" dedi.

Adil Aktay, AK Parti Genel Başkanı'na açılan Cumhuriyet Meydanı'nın bütün siyasi partilere ve özellikle CHP liderine kapatılmaması gerektiğinin altını çizdi. Aktay; mitingle ilgili Mersin'deki siyasi parti ziyaretlerine başladıklarını söyledi.

CHP'nin Mersin mitingine valilik engeli

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Son Dakika Politika CHP'nin Mersin mitingine valilik engeli - Son Dakika


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