Çiftçilere Destek Eksik - Son Dakika
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Politika

Çiftçilere Destek Eksik

CHP'li Gürer, 2025 bütçesindeki tarımsal desteğin yetersiz olduğunu belirtti.

24.10.2024 12:16
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Kanuna göre tarıma verilmesi gereken destek tutarı ne yazık ki verilmiyor." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2006 yılında kabul edilen düzenlemeye göre milli gelirin yüzde 1'inin çiftçiye verilmesi gerektiğini ve 2025 yılı bütçesinde milli gelirin yüzde 1'inin 615 milyar 400 milyon liraya tekabül ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı ve 2025 yılı bütçe teklifinde yer alan doğrudan destek tutarının ise 135 milyar lira olduğunu anlatan Gürer, "Buna göre çiftçiden bu yıl esirgenen destek tutarı 480 milyar 400 milyon lira. Kanuna göre tarıma verilmesi gereken destek tutarı ne yazık ki verilmiyor. Geçtiğimiz yıl da milli gelirin yüzde 1'i olan 411 milyar liranın 91 milyar lirası doğrudan destek olarak verilmişti. İki yılda çiftçiden esirgenen desteğin toplamı 800 milyar lirayı buldu." diye konuştu.

Üreticinin borcunun her geçen yıl arttığına işaret eden Gürer, çiftçinin "kredi kullanmadan ekim yapamaz duruma düşürüldüğünü" ifade etti.

CHP'li Gürer, düşük alım fiyatlarının sürekli artan girdi fiyatları karşısında yetersiz kaldığına da dikkati çekti.

İktidarın tarıma gerekli desteği sağlamadığını savunan Gürer, bu durumun gıdada sorunların artmasını olası kıldığını ifade etti. Gürer, "İthalatçı bir anlayışla bu sorunlar çözülmez. Yerli üreticiye milli gelirin yüzde 1'i olan desteğin verilmesi şart." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Politika, Ekonomi, Tarım, Niğde, Son Dakika

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