Çin, ABD Bakanı\'nın Görüşme Talebini Reddetti

Politika

Çin Savunma Bakanı Dong Jun, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Laos'ta gerçekleştirilen savunma bakanları toplantısı çerçevesinde görüşme talebini reddetti. ABD Savunma Bakanı, durumu "talihsizlik" olarak nitelendirdi.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi 10 ülkenin savunma bakanlarının yanı sıra ABD, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Çin'den temsilciler, ASEAN Plus Savunma Bakanları Toplantısı için Laos'un başkenti Viyentiyan'da bir araya geldi. Çin Savunma Bakanı Don Jun, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in toplantı çerçevesinde görüşme talebini reddetti.

Austin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu talihsiz bir durum ve bölgeyi etkiliyor. Çünkü bildiğiniz üzere bölge, iki önemli aktörün, bölgedeki iki büyük gücün birbiriyle görüşüyor olmasını gerçekten görmek istiyor" dedi.

Austin, "Bunun geleceğe yönelik herhangi bir yansıması olacağını düşünmüyorum. Bunun sadece şu an için yapmayı tercih ettikleri bir şey olduğunu ve niçin böylesine iyi bir fırsatı değerlendirmemeyi seçtiklerini ancak onların açıklayabileceklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Austin, Çinli mevkidaşı Dong ile geçtiğimiz mayıs ayında uluslararası savunma forumu Shangri-La Diyalogu marjında bir araya gelmişti. İki bakan, ABD ve Çin'in Tayvan konusunda anlaşmazlıkları olduğunu yinelemiş fakat askeri iletişim kanallarının açık tutulmasının önemine vurgu yapmıştı.

Tayvan'ın bağımsızlığını tanımayan ve kendi toprakların bir parçası olarak kabul eden Çin, üç hafta önce Tayvan'a 2 milyar dolarlık silah satışına onay veren ABD'yi sert bir şekilde eleştirmiş ve "egemenliğini savunmak için kararlı karşı tedbirler alacağını" açıklamıştı. - VİENTİANE