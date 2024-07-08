Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Ukrayna ve Rusya arasındaki doğrudan diyalogun yeniden başlatılması için destek çağrısında bulundu

Politika

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya gelen Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, uluslararası topluma Ukrayna ve Rusya arasındaki doğrudan diyalog ve müzakerelerin yeniden başlatılması için destek çağrısında bulundu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Çin'in başkenti Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Ukrayna krizinin ele alındığı görüşmede, Orban Ukrayna ve Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaretler hakkında bilgi verdi. Orban'ı krizin siyasi çözümünü teşvik etme çabalarından dolayı takdir ettiğini ifade eden Xi, ateşkes ve siyasi çözümün tüm taraflara çıkar sağladığını belirtti.

Çin Devlet Başkanı Xi, Ukrayna'daki önceliğin savaş alanının genişletilmesini ve çatışmaların artmasını engelleyerek bölgedeki gerginliği azaltmak olduğunu söyledi. Uluslararası topluma iki taraf arasında doğrudan diyalog ve müzakerelerin yeniden başlaması için gerekli şartların oluşturulması ve destek sağlanması çağrısında bulunan Xi, tüm büyük ülkelerin negatif enerji yerine pozitif enerji sarf etmesi halinde bir an önce ateşkes sağlanabileceğini belirtti.

"Çin, barış görüşmelerini kendi yöntemiyle aktif olarak destekliyor ve krizin barışçıl çözümüne yardımcı olacak tüm çabaları teşvik ediyor" şeklinde konuşan Xi, Çin'in Macaristan ve ilgili tüm taraflarla iletişim halinde kalmaya istekli olduğunu vurguladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, geçtiğimiz hafta "barış misyonu" olarak adlandırdığı ziyaretleri çerçevesinde Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Moskova'da ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti. - PEKİN