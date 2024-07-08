Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Ukrayna ve Rusya arasındaki doğrudan diyalogun yeniden başlatılması için destek çağrısında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Ukrayna ve Rusya arasındaki doğrudan diyalogun yeniden başlatılması için destek çağrısında bulundu

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya gelen Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Ukrayna ve Rusya arasındaki doğrudan diyalog ve müzakerelerin yeniden başlatılması için uluslararası topluma destek çağrısında bulundu. Xi, ateşkes ve siyasi çözümün tüm taraflara çıkar sağladığını belirtirken, bölgedeki gerginliği azaltmak için doğrudan diyalog ve müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini vurguladı.

08.07.2024 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya gelen Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, uluslararası topluma Ukrayna ve Rusya arasındaki doğrudan diyalog ve müzakerelerin yeniden başlatılması için destek çağrısında bulundu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Çin'in başkenti Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Ukrayna krizinin ele alındığı görüşmede, Orban Ukrayna ve Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaretler hakkında bilgi verdi. Orban'ı krizin siyasi çözümünü teşvik etme çabalarından dolayı takdir ettiğini ifade eden Xi, ateşkes ve siyasi çözümün tüm taraflara çıkar sağladığını belirtti.

Çin Devlet Başkanı Xi, Ukrayna'daki önceliğin savaş alanının genişletilmesini ve çatışmaların artmasını engelleyerek bölgedeki gerginliği azaltmak olduğunu söyledi. Uluslararası topluma iki taraf arasında doğrudan diyalog ve müzakerelerin yeniden başlaması için gerekli şartların oluşturulması ve destek sağlanması çağrısında bulunan Xi, tüm büyük ülkelerin negatif enerji yerine pozitif enerji sarf etmesi halinde bir an önce ateşkes sağlanabileceğini belirtti.

"Çin, barış görüşmelerini kendi yöntemiyle aktif olarak destekliyor ve krizin barışçıl çözümüne yardımcı olacak tüm çabaları teşvik ediyor" şeklinde konuşan Xi, Çin'in Macaristan ve ilgili tüm taraflarla iletişim halinde kalmaya istekli olduğunu vurguladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, geçtiğimiz hafta "barış misyonu" olarak adlandırdığı ziyaretleri çerçevesinde Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Moskova'da ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti. - PEKİN

Kaynak: İHA

Viktor Orban, Macaristan, Xi Jinping, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Ukrayna ve Rusya arasındaki doğrudan diyalogun yeniden başlatılması için destek çağrısında bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:59 Maaşı 10 bin TL’nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak Maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak
10:04 Resmi sonuçlar geldi Fransa’da seçimlerin galibi “Filistin’i tanıyacağız“ diyen ittifakın lideri Resmi sonuçlar geldi! Fransa'da seçimlerin galibi "Filistin'i tanıyacağız" diyen ittifakın lideri
09:44 Hafta sonu eğlencesi felaketle noktalandı İki iş insanı da artık hayatta değil Hafta sonu eğlencesi felaketle noktalandı! İki iş insanı da artık hayatta değil
08:58 Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor! Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı
08:54 Bakan Bolat’a fahiş fiyatları sordular, Afganlarla ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı Bakan Bolat'a fahiş fiyatları sordular, Afganlarla ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı
11:49 Ehliyet almak artık daha zor Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak Ehliyet almak artık daha zor! Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak
11:43 Şampiyonluğu kafaya koymuş Jose Mourinho’dan taraftarı havalara uçuracak sözler Şampiyonluğu kafaya koymuş! Jose Mourinho'dan taraftarı havalara uçuracak sözler
11:41 Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti! Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması
11:09 Pınar Altuğ’un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal’ın oğlu Yaman’la görüntülendi Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman'la görüntülendi
11:09 Gol atamadan yarı finale çıktılar EURO 2024’e damga vuran istatistik Gol atamadan yarı finale çıktılar! EURO 2024'e damga vuran istatistik
10:46 Arkeologlardan önemli keşif Kanalizasyonda Yunan tanrısı heykeli buldular Arkeologlardan önemli keşif! Kanalizasyonda Yunan tanrısı heykeli buldular
10:30 KAP açıklaması geldi Türk Hava Yolları yeni şirket kuruyor KAP açıklaması geldi! Türk Hava Yolları yeni şirket kuruyor
10:24 Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı
10:04 1 milyon kişi tehdit altında Beryl Kasırgası, ABD’yi alarma geçirdi 1 milyon kişi tehdit altında! Beryl Kasırgası, ABD'yi alarma geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 12:36:28. #1.13#
SON DAKİKA: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Ukrayna ve Rusya arasındaki doğrudan diyalogun yeniden başlatılması için destek çağrısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement