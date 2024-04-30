Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13. Çalışma Meclisi Yemeğine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği' temasıyla düzenlenen 13. Çalışma Meclisi Yemeği'ne katıldı. Konuşmasında, emeğin önemine vurgu yapan Erdoğan, sendikal örgütlenme ve istihdamın geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.
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30.04.2024 21:03:45. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13. Çalışma Meclisi Yemeğine katıldı - Son Dakika
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