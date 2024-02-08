Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart seçimini de başarıyla tamamladıktan sonra önümüzde 4 sene icraat dönemi olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Babalar sözünü tutar"
ADIYAMAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen sene Kahta'ya verdiği miting sözünü yerine getirerek Kahta'da vatandaşlarla buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözünü tuttuğunu belirterek, "babalar sözünü tutar" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'ın aday tanıtım toplantısı ve kalıcı konutların teslim töreninin ardından daha önce miting sözü verdiği Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kahta Hastane caddesinde miting düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Babalar sözünü tutar' diyerek sözünü tuttuğunu ifade etti.
"Babalar sözünü tutar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevginiz vefanız için babalar sözünü tutar bende bu sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyorum. Geçen sene söz vermiştim ilk fırsatta Kahta'nın misafiri olacağım demiştim nasip bugüneymiş. Kahtalı kardeşlerime seçimlerdeki güçlü destekleri için şükranlarımı sunuyorum. Önceki seçimlerde rekor oy oranıyla bizleri bağrınıza bastınız. İnşallah 31 Mart seçimlerinde Kahta bu defa sandıkları patlatacak. Bugüne kadar emanetinize halal getirmedik. Her zamankinden daha fazla çalışacağız. İstasyon talebiniz var. Talimatımı vereceğim, bu istasyon sorununu halledeceğiz. Hizmet çıtamızı yükseğe çıkartacağız. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bundan bir sene önce tarihimizin en büyük doğal afetini yaşadık. 53 binden fazla canımızı toprağa verdik. Kahtalı vatandaşlarımızda bu depremden etkilendi. Rabbin deprem şehitlerimizin ruhunu şat mekanlarını cennet eylesin. Kahta'da depremlerde 613 bina yıkıldı. Deprem alanın büyüklüğüne rağmen ilk günden itibaren depremzede vatandaşlarımıza ulaşmak için seferber olduk. Sorunlarımızı çözmeye gayret ettik. 6 Şubattan beri verdiğimiz mücadelemizin şahidi sizlersiniz. Afet konutlarımızın teslimine başladık. Teslim törenlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kahta'da 700 deprem konutunu hak sahiplerine teslim ettik, hayırlı olsun. Hız kesmeden deprem konutlarının teslimine devam edeceğiz. Bizim derdimizi millet gayemiz hizmettir. Başkaları hangi hesapların peşinden koşarsa koşsun. Bizim en büyük hedefimiz deprem bölgemizdir. Sanayisiyle, ticareti, tarımı, turizmiyle, güvenliğiyle ülkemizi hedeflerine ulaşmak için koşturuyoruz. Birileri acılar üzerinden siyaset yapabilir. Biz bunlardan olmadık olmayacağız. Şimdi önümüzde 31 Mart seçimleri var. Bu seçimi de başarıyla tamamladıktan sonra önümüzde 4 sene icraat dönemi olacak. Sizlerden belediye başkan adaylarımıza güçlü bir destek bekliyorum" diye konuştu.
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