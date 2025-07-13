Cumhurbaşkanı Erdoğan: "86 milyonun birliğini ve huzurunu etkileyecek hayati bir meselede işi yokuşa sürmenin, uzlaşmaz tavır sergilemenin telafisi olmaz, milletim bunu affetmez." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '86 milyonun birliğini ve huzurunu etkileyecek hayati bir meselede işi yokuşa sürmenin, uzlaşmaz tavır sergilemenin telafisi... - Son Dakika
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