Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya döndü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya döndü

17.05.2022 20:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya döndü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, taziye için gittiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinin ardından özel uçağı ile saat 19.40'ta Ankara'ya indi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, taziye için gittiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinin ardından özel uçağı ile saat 19.40'ta Ankara'ya indi.

Taziye ziyareti için BAE'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 19.40'ta yurda dönüş yaptı. Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve diğer yetkililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret sırasında eşlik eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da Erdoğan'la birlikte yurda dönüş yaptı.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya döndü - Son Dakika
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