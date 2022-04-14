Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile görüştü

14.04.2022 18:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede Ukrayna- Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye- Avusturya ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'daki savaşta insani dramı sona erdirmek ve ateşkesi sağlamak adına her fırsatın değerlendirilmesi, barış görüşmelerinde ilerlemek için İstanbul Süreci'nin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Barışçıl çözümden yana gayretlerine devam edeceklerini belirten Erdoğan, savaşı bir an önce bitirmek amacıyla Türkiye'nin oynadığı rolden sitayişle bahsetmesi ve İstanbul Süreci'ni desteklediğini belirtmesi dolayısıyla Avusturya Başbakanı Nehammer'e teşekkür etti.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefonda görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya, Türkiye, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile görüştü - Son Dakika


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