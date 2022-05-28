Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'dan ayrıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'dan ayrıldı

28.05.2022 21:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarını tamamlayarak Bakü'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarını tamamlayarak Bakü'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine TEKNOFEST'te katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'ndan Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve diğer yetkililer uğurladı. - BAKÜ

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Kaynak: İHA

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