Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ı törenle karşıladı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ı törenle karşıladı

16.07.2025 15:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed al Nahyan'ı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed al Nahyan'ı resmi törenle karşıladı.

Konuk Devlet Başkanı Al Nahya'ın, içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Al Nahyan'a protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Nahyan'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Al Nahyan, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Al Nahyan, merdivenlerde Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Al Nahyan, görüşmenin ardından Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 2023'te tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısına başkanlık edecek. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Törende Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ı törenle karşıladı - Son Dakika

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