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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bülent Ecevit'e kasa fırlatılma olayı hatırlattı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bülent Ecevit'e kasa fırlatılma olayı hatırlattı

26.11.2021 17:27

İzmir'de yaptığı toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2001'de dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'e kasa fırlatılma olayını hatırlatarak "Tabi bunları 18 yaş altı grup bilmez. Ama karşımdaki bu heyet bilir" sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de yapımı tamamlanan 100 tesisin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada 2001'de dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'e kasa fırlatılma olayı hatırlatarak muhalefete sert eleştiriler yöneltti.

"18 YAŞ ALTI BİLMEZ"

"CHP ekibi ülke yandı bitti diye ortalığı birbirine katılıyor" diyen Erdoğan, "Halbuki bu ülke onların yönetimde sorumluluk üstlendikleri dönemlerde gecelik yüzde 7 bin 500'ler bulan faizleri gördü mü? Bunun altından kim kalkar? Ve hatırlayın bu ülke onların döneminde işsizliğin can yaktığı, başbakanlık önüne yazar kasa fırlatıldığı sıkıntılı günleri yaşadı mı? Tabii bunları 18 yaş altı grup bilmez. Ama karşımdaki bu heyet bilir" ifadelerini kullandı.

"BANKALARIN İÇLERİ BOŞALTILDI"

1923 ruhunu yeniden dirilttiklerini belirten Erdoğan, "Bu ülke, onların döneminde bankaların içlerinin boşaltılarak milletin cebinden 100 milyarlarca doların çalındığı ihanetler gördü. Biz onlardan böyle bir Türkiye devraldık. Ülkemizde başlattığımız büyük demokrasi ve kalkınma devrimiyle hem 1920'de meclis açıldığında, hem 1923'te İzmir İktisat Kongresi toplandığında ortaya konan ruhu yeniden dirilttik. Milletimizin tüm kesimlerinin hak, özgürlük, gelişme yatırım taleplerini hayata geçirerek hem sosyal barışı sağladık, hem ülkemizi büyüttük güçlendirdik." şeklinde konuştu.

"ELLERİNDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTILAR"

Erdoğan, "Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Biz tüm bu süreçte verdiğimiz mücadelede her şeyi çalıştık, çabaladık ama bir şeyi hiç aklımızdan çıkarmadık. Demokraside, özgürlüklerde, sanayide, ticarette, diplomaside, güvenlikte hayata geçirdiğimiz atılımları ekonomide de gerçekleştirerek milletimizin refahını artıramazsak kazanımlarımızı kalıcı kılamazdık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bülent Ecevit'e kasa fırlatılma olayı hatırlattı

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Bülent Ecevit'e kasa fırlatılma olayı hatırlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bülent Ecevit'e kasa fırlatılma olayı hatırlattı - Son Dakika
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