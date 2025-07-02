Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP sadece belediye soyguncularının değil, milletten kopuk marjinaller, yüzü maskeli provokatörler, ağzı bozuk sokak eşkıyalarının oyuncağı haline gelmiştir." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'CHP sadece belediye soyguncularının değil, milletten kopuk marjinaller, yüzü maskeli provokatörler, ağzı bozuk sokak... - Son Dakika
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