Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye ziyaret - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye ziyaret

14.04.2022 14:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye ziyaret

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici'yi ziyaret etmek üzere saat 13.50'de BBP Genel Merkezi'ne geldi. Destici, genel merkezin kapısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partiye girişi sırasında sokaktaki bazı vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan'ın, Destici ile görüşmesi devam ediyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye ziyaret
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Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye ziyaret - Son Dakika


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