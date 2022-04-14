Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye ziyaret (2) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye ziyaret (2)

14.04.2022 15:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye ziyaret (2)

GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin görüşmesi sona erdi.

GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmede, BBP lideri Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Osmanlı dönemi ipek üzeri ayetlerle çevrelenmiş gümüş sırma el işçiliği ile padişah 2'nci Abdülhamit tuğralı 150 yıllık pano hediye etti. Görüşmenin ardından Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aracına kadar uğurladı. Bu sırada Erdoğan ve Destici, birlikte basın mensuplarına poz verdi.


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Büyük Birlik Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Destici, cumhurbaşkanı, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye ziyaret (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye ziyaret (2) - Son Dakika
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