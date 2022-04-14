Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye ziyaret (2) - Son Dakika

GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmede, BBP lideri Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Osmanlı dönemi ipek üzeri ayetlerle çevrelenmiş gümüş sırma el işçiliği ile padişah 2'nci Abdülhamit tuğralı 150 yıllık pano hediye etti. Görüşmenin ardından Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aracına kadar uğurladı. Bu sırada Erdoğan ve Destici, birlikte basın mensuplarına poz verdi.