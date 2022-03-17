Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli karar! Eski dönem milletvekilleri bir araya geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli karar! Eski dönem milletvekilleri bir araya geliyor

17.03.2022 16:35

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "AK Parti bayrağı altında yola nasıl çıkmış olduğumuzun muhasebesini her fırsatta yapmaya çalışıyoruz. Pazartesi MYK'yı topluyor ardından eski dönem vekillerimizle yemekli bir toplantıda bir araya geliyoruz" sözlerine yer verdi. Toplantıya eski TBMM Başkanı Bülent Arınç kendisine davet geldiğini ve yemeğe katılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda AK Parti'nin kuruluşunda bir araya geldiği isimlerle tekrar görüşeceğini açıkladı.

"ESKİ VEKİLLERLE BİR ARAYA GELECEĞİM"

Erdoğan'ın "Önümüzdeki Kasım ayında partimiz 21. yaşını geride bırakıyor. AK Parti bayrağı altında yola nasıl çıkmış olduğumuzun muhasebesini her fırsatta yapmaya çalışıyoruz. Biz AK Parti'yi istişare ile kurduk. Salı günü vekillerle yaptığımız sohbet toplantısının 4'üncüsünü gerçekleştirdik. Pazartesi MYK'yı topluyor ardından eski dönem vekillerimizle bir yemekli toplantıda bir araya geliyoruz" dedi.

ARINÇ: BANA DAVET GELDİ, KATILACAĞIM

Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra tüm gözler toplantıya hangi isimlerin çağrılacağına çevrildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, kendisinin de davet aldığını ifade etti. Arınç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Evet davet geldi. Genel sekreterimiz aradı pazartesi günü 18.30'da davet etti. Kısmet olursa gideceğim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken hamle! Eski dönem milletvekillerini topluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Bülent Arınç

"GİTMEMEK OLMAZ"

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etme sürecine de değinen Arınç, "O çok oldu. Ondan sonra da görüştük. O işler ayrı. Böyle bir davet olunca gitmemek olmaz. Yeri zamanı geldiğinde her şeyi konuşuruz ama usulüne göre. Pazartesi davet var. İnşallah gideceğiz." şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (4) Son dakika haber... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (4) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (3) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (3)

AK Parti Genel Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli karar! Eski dönem milletvekilleri bir araya geliyor - Son Dakika


Son Dakika
16:25 Sokak köpekleri için söyledikleri eleştirilmişti! Bülent Ersoy'dan Yıldız Tilbe'ye destek: Yıldız'ın söylediği yanlış anlaşıldı
16:06 CHP'li Engin Altay: Ramazan'da pide kuyrukları göremeyeceğiz, insanların bütçesi olumsuz etkilenecek
15:59 Ukrayna televizyonu, "Kiev'deyim" diyen Kadirov'u yalanladı: Aslında Moskova'da!
15:58 FETÖ mensubu Erkam Tufan Aytav'ın programına katılmıştı! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusu
15:55 Elektrik fiyatlarını dengelemek için 6 aylık önlem kararı: EPDK ve EPİAŞ devrede
15:50 AKOM'dan, İstanbul uyarısı geldi: Kar kalınlığı 25 santimetreye ulaşacak
15:42 İETT ulaşıma zam yapılacağını duyurdu: Yeni rakam yüzde 50'nin altında olmayacak
15:28 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Cana Nalan'ın sırrını öğreniyor
15:21 İtfaiye amirinin annesi yangında hayatını kaybetti!
15:17 Gülistan Doku soruşturması: Zeynal A. 2 sene sonra gözaltına alındı ama adli kontrolle serbest kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 16:39:39. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli karar! Eski dönem milletvekilleri bir araya geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement