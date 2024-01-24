Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafize Gaye Erkan\'a sahip çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'la ilgili gündeme gelen iddialara ilişkin ilk kez konuştu. İsim vermeden Erkan'a destek veren Erdoğan, "Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz" dedi.

İDDİALAR BÜYÜK SES GETİRDİ

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'ın banka çalışanlarıyla ilgili kararlar aldığı, yönetime dahil olduğu, kendisine özel koruma ve oda tahsis edildiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Hafize Gaye Erkan cephesi bu iddiaları kesin bir dille yalanlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuyla ilgili ilk değerlendirme geldi.

ERDOĞAN'DAN ERKAN'A DESTEK

Yerel seçimler öncesi görevden alınacağı öne sürülen Hafize Gaye Erkan'a isim vermeden sahip çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ne zaman derlenip toparlansa, ne zaman yeni bir atılımın eşiğine gelse, ne zaman gururlanacak işler yapsa bunlar hemen rahatsız oluyor. Gezi Olaylarından beri ülkenin attığı her hayırlı adıma takoz olmayı misyon edinenler son dönemde yine ortalığa döküldüler. Mesela Merkez Bankası rezervlerimiz 145,5 milyar dolarla rekor mu kırdı bunlar hemen harekete geçiyor. Akla ziyan dedikodularla ekonomimizde binbir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar. Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz" ifadelerini kullandı.

MUHALEFETE YÜKLENDİ

Açıklamasının devamında muhalefete yüklenen Erdoğan, "Muhalefet ne yaparsa yapsın uzaya füzeler gitmeye devam edecek. Uçak gemilerimizin inşası devam edecek. Türkiye'nin başarılarından kıvanç duymayı bir kez olsun beceremediler. İlk insanlı uzay misyonumuzu önemsizleştirmeye kadar Türkiye'nin başarılarını hedef alıp kendilerine alan açmaya çalıştılar" şeklinde konuştu.