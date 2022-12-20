Cumhurbaşkanı Erdoğan topu Bahçeli'ye attı, CHP'de gözler nisan ayına çevrildi! İşte erken seçim tartışmalarında son durum - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan topu Bahçeli'ye attı, CHP'de gözler nisan ayına çevrildi! İşte erken seçim tartışmalarında son durum

20.12.2022 12:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mardin'de gençlerle sohbet ederken, seçim tarihini MHP lideri Devlet Bahçeli ile konuşacağını söylemesi erken seçim iddialarını güçlendirirken konuyla ilgili gözlerin çevrildiği CHP'den gelen açıklamada ise nisan ayı işaret edildi.

Türkiye 2023 seçimlerine kilitlenmiş durumda... Seçimlerin ne zaman yapılacağı ise hala belirsizliğini koruyor. Konuyla ilgili önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan sürpriz bir çıkışa imza attı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile konuyla ilgili bir görüşme yapacağını söyledi. Bu çıkış sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan da sürpriz bir hamle geldi.

Öztrak, seçimlerin erkene alınacağı iddiasıyla ilgili bir soruya, "Bizim kanaatimiz, nisan başına kalmadan yapılacak her erken seçim teklifine tamam demek yönündedir ancak nisan başından itibaren yapılacak seçim yine kanaatimizce artık erken seçim değildir. Siyaset mühendisliğidir, dolayısıyla böyle bir senaryonun içinde yer almayız. Cumhurbaşkanının yetkisi vardır. Nisan ayı başından sonra kendi göbeklerini kendileri keserler" dedi.

ERDOĞAN'DAN SÜRPRİZ ERKEN SEÇİM ÇIKIŞI

Hafta sonu Mardin'deki toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam otelde düzenlenen, "Türkiye Yüzyılı-Değerlerin Yüzyılı" programında gençlerle buluşmuştu. Burada gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bir gencin, "Seçim haziranda denildi. Ama mayısta olacağı da söyleniyor. Tatil planları yaptık. Tatil seçime denk gelirse tatilimiz yanar. Sizin için tatili de yakarız" ifadeleri üzerine şunları söylemişti: "Bu seçim öyle bir seçim olacak ki bu ne tatillere değer ne tatillere... Çünkü bu seçimin neşesini hep birlikte farklı yaşayacağız. Şimdi acele etme tüyoda, çünkü Cumhur İttifakı olarak oturalım, dertleşelim. Ondan sonra tüyoyu değil de gerçeğini biz size veririz."

GÖZLER, "ERKEN SEÇİMLERİN BELİRLEYİCİSİ" BAHÇELİ'DE

Erdoğan'ın seçim tarihi için ittifak ortağı Bahçeli'yi işaret etmesi ise kulisleri daha da hareketlendirdi. Bilindiği gibi MHP lideri Devlet Bahçeli 2002 ve 2018 yıllarında iki kez olmak üzere çağrıda bulunarak hükümetin erken seçim kararı almasını sağlamıştı. Bu nedenle Bahçeli'ye "Siyasette erken seçimlerin belirleyicisi" olarak bakılıyor.

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Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan topu Bahçeli'ye attı, CHP'de gözler nisan ayına çevrildi! İşte erken seçim tartışmalarında son durum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan topu Bahçeli'ye attı, CHP'de gözler nisan ayına çevrildi! İşte erken seçim tartışmalarında son durum - Son Dakika
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