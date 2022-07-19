Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a gitti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a gitti

19.07.2022 00:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere İran'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere İran'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı için özel uçak "TUR" ile İran'a gitti. Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, İran, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a gitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a gitti - Son Dakika
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