Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu

07.10.2022 14:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin ile telefon görüşmesi) Kendisi bizim bu arabuluculuğumuza özellikle teşekkür etti ve 'Bu başarılı arabuluculuk sebebiyle tebrik ediyorum" "(Miçotakis) Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"(Putin ile telefon görüşmesi) Kendisi bizim bu arabuluculuğumuza özellikle teşekkür etti ve 'Bu başarılı arabuluculuk sebebiyle tebrik ediyorum"

"(Miçotakis) Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Konuşması programda olmamasına rağmen, kimden nasıl izin aldı bilmiyorum, bana cevap yetiştirmeye kalktı"

"F-16 konusunda Amerika eğer ihtiyacımızı gidermezse dünyada bu ihtiyacımızı giderecek çok ülke var."

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çekya'nın başkenti Prag'da Yunan Başbakan Miçotakis ile gerginlik yaşadığı iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kendisinin konuşması programda olmamasına rağmen ben konuşmamı yaptım masama geçtim. Kimden nasıl izin aldı ben bilmiyorum bana laf yetiştirmeye kalktı. Ben ona cevap verir miyim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yunan basınının tartışma iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Miçotakis protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. kendisinin konuşması programda olmamasına rağmen ben konuşmamı yaptım masama geçti. kimsen nasıl izin aldı ben bilmiyorum bana laf yetiştirmeye kalktı. onun cevabına ben cevap mı veririm, Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanı böyle bir seviyeye düşer mi?" dedi.

"Putin arabuluculuğumuza teşekkür etti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin'in doğum yıldönümü. Onu tebrik edeyim istedim hem de devam eden süreçle ilgili bizim arabuluculuğumuza teşekkür etti. Ayrıca ikili ilişkilerimize yönelik 3-4 gün içerisinde etraflıca görüşme yapabilirsek iyi olur. Asya görüşmelerine Sayın Putin'in de gelme durumu olursa gerek ikili görüşmeler, gerek Rusya- Ukrayna açısından görüşmelerimiz olabilir. Orada bir mutabakatımız oldu. Gerek telefon gerek Asya bir temasımız olacak." diye konuştu.

ABD ile F-16 görüşmelerine de değinen Erdoğan, "Dünyada bunun da alternatifleri var. Biz nasıl Patriotlarla ilgili ihtiyaçlarımız karşılanmayınca S400'leri nasıl aldıysak, F16 ihtiyacımız giderilmezse bu ihtiyacı giderecek çok ülke var." açıklamasını yaptı.

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu - Son Dakika

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