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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata çevirmeliyiz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata çevirmeliyiz

13.02.2022 15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata çevirmeliyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Samsun İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na telefonla bağlanarak teşkilat üyelerine uyarıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri birçok şeyler söyleyebilir. Ama biz çalışmamıza bakacağız. Gayretimize bakacağız. Çok daha büyük bir gayretle önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Samsun İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na telefonla bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında 2023 vurgusu yaparak, teşkilatına uyarıda bulundu.

"16 AYI FIRSATA ÇEVİRMELİYİZ"

2023 seçimlerine 16 ay kaldığını belirten Cumhurbaşkanı, bu sürecin fırsata çevrilmesi gerektiğini söyleyerek, "Birileri birçok şeyler söyleyebilir. Ama biz çalışmamıza bakacağız. Gayretimize bakacağız. Çok daha büyük bir gayretle önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğiz. Burada yapmamız gereken en önemli şey şu 20 yıl içerisinde ülkemize neler kazandırdık neler yaptık bunları duymayanlara duyurmak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 mesajı: Önümüzdeki 16 ayı fırsata çevirmeliyiz

"EĞER BU ÜLKEDE BİR ŞEY YAPILACAKSA AK PARTİ YAPAR"

Sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı, "Bizim anlatmamız gereken yaptıklarımızdır. Bizim fitneyle, fesatla, dedikoduyla bunlarla hiç alakamızın olmaması gerekir. Teşkilatımıza o noktada güveniyorum. Bizim dışımızdakiler zaten hiçbir şey yapmış değiller. Ama bizim yaptığımız çok şeyler var. Bu yaptıklarımızı duymayanlara duyuralım. Bilmeyenlere bildirelim. Bildirelim ki eğer bu ülkede bir şey yapılacaksa bunu AK Parti yapar, bir yatırım olacaksa bunu AK Parti yapar. Bunu bütün vatandaşımız bilsin ve böylece de emaneti ehli olan AK Parti kadrolarına teslim etsinler" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 mesajı: Önümüzdeki 16 ayı fırsata çevirmeliyiz

"2023'E YÖNELİK GAYRETİNİZİ BİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bu danışma meclisinin Samsun'umuzun geleceği için çok verimli olacağına inancım tamdır. Sizleri İstanbul'dan selamlıyorum. Yapacağınız bu toplantının ve alınacak kararların Samsun'umuz için ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Biliyorum ki Samsun teşkilatımız gerek üye kayıtlarında gerekse şimdiden 2023 seçimlerine hazırlıkta çok büyük bir gayet içerisinde. Rabbim gayretiniz ziyade etsin. Birlik ve beraberliğinizi daim eylesin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 mesajı: Önümüzdeki 16 ayı fırsata çevirmeliyiz
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata çevirmeliyiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata çevirmeliyiz - Son Dakika
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