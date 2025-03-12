Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özgür Özel tükürdüğünü yalamak zorunda kaldı" (2) - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özgür Özel tükürdüğünü yalamak zorunda kaldı" (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özgür Özel tükürdüğünü yalamak zorunda kaldı" (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirerek, "Affınıza sığınarak söylüyorum.

12.03.2025 13:51  Güncelleme: 14:02
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirerek, "Affınıza sığınarak söylüyorum. Tükürdüğünü yalamak zorunda kaldı. Gün aşırı parti değiştirmekten adı Türk siyasetinde fırıldağa çıkmış bir kifayetsize rozet taktı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle yad ettiğini belirtti. İstiklal Marşı'nın sıradan bir marş olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bağımsızlığımızın timsali olan İstiklal Marşı'mız aynı zamanda necip milletimizin hissiyatının, kahramanlığının ve asil karakterinin dizelere, cümlelere, kelimelere harf harf işlenmiş sembolüdür. Bu marş, toprakları müstevliler tarafından işgal edilmek istenen bir milletin emperyalizme karşı direniş anıtı, varoluş beyannamesidir" ifadelerini kullandı.

"İstiklal Marşı'mız korkma hitabıyla başlayan köklü bir metindir"

Erdoğan, "İstiklal Marşı'mız Resul-i Kibriya Efendimiz'in hicrette Sevr mağarasında mahsur kaldıklarında Hazreti Ebu Bekir'e 'korkma' hitabıyla başlayan kurucu ve köklü bir metindir. Anadolu'nun milletimizin ezeli ve ebedi yurdu olarak vatan kılınmasının destansı bir anlatısı olan bu marş, milletimizle birlikte sömürgeciliğe, emperyalizme karşı çarpışan herkesin de istinatgahıdır" diye konuştu.

"İstiklal Marşı'mız Türk milletinin ortak paydası nedir sorusunun da en net cevabıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı'nın bir diğer önemli vasfının savaş sırasında yazılması olduğuna dikkat çekerek, "Merhum Mehmet Akif, Taceddin Dergahı'nda adeta vecd ile marşı yazarken istiklal harbimiz hararetli şekilde devam ediyordu. Bu nedenle İstiklal Marşı harbin yürütücü ruhu, öncüsüdür. İstiklal Marşı'mız Türk milletinin ortak paydası nedir sorusunun da en net cevabıdır" ifadelerini kullandı.

" Türkiye'de kaos alanı oluşturulmak isteniyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı'nın Türkiye'nin yolunu aydınlattığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yıllarca bizi Türk-Kürt, laik-antilaik, ilerici-gerici, Alevi-Sünni diye ayrıştıranlar sizin de takip ettiğiniz üzere son günlerde başka senaryolar peşinde koşuyor. Suriye'deki eski rejim artıklarının terör eylemleri öne sürülerek milletimizin kardeşliğine son derece sinsi, son derece kirli bir pusu kuruluyor. Bu pusuyla aynı zamanda İstiklal Marşı'mızda vücut bulan ruha ve birlikte yaşama iradesine karşı da alçakça bir suikast düzenleniyor. Tahrik siyasetiyle, nefret söylemleriyle, çoğu yalan ve çarpıtma olan provokatif açıklamalarla Türkiye'de yeni bir sorun, yeni bir kaos alanı oluşturulmak isteniyor."

"Ramazan'ın manevi iklimine saygımız gereği tartışmalara girmiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İşin daha vahim ve üzüntü verici yanı ise milletimize bu kötülüğü genel başkanıyla, yönetimiyle, milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla ülkenin ana muhalefet partisi yürütüyor. Biz Ramazan'ın gönülleri yumuşatan manevi iklimine saygımız gereği mümkün mertebe günlük siyasi tartışmalara girmiyoruz, girmeyeceğiz. 'Ey oruç tut' beni hassasiyetiyle en azından bir ay boyunca siyasete farklı bir dilin, kültürün, anlayışın hakim olması için gayret ediyoruz."

"CHP ülkemiz açısından oldukça tehlikeli sularda siyaset yapmaya yelteniyor"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin sataşmalarına kulak asmadıklarını aktaran Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Hürmetsizlikleri dikkate almıyor, itham ve iftiralara mecbur kalmadıkça cevap vermiyoruz. Bakın bunu da korktuğumuz, çekindiğimiz, ürktüğümüz için değil içinden geçtiğimiz mübarek günlerde milletimizin ağzının tadı kaçmasın diye yapıyoruz. Ancak hemen her seferinde Ramazan gelince iftira, yalan, provokasyon dozunu sürekli artıran küstah bir üslubu karşımızda buluyoruz. Bilhassa CHP kendisine biraz çekidüzen vermek, kendini hesaba çekmek, öz eleştiri yapmak yerine giderek pervasızlaşıyor, nobranlaşıyor. Bunlarla da kalmıyor ülkemiz ve demokrasimiz açısından oldukça tehlikeli sularda siyaset yapmaya yelteniyorlar."

"Özel milletin karşısında dedikodu yapmayı siyaset yapmak zannediyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"CHP Genel Başkanı Özel partisi içinde sıkıştıkça ne acıdır ki dışarıda daha zehirli, daha sorumsuz, son derece çirkin bir dile sarılıyor. Buradan öncelikle şu noktayı açıkça ifade etmek isterim. Grup kürsüsünden sarf ettiği sözler ertesi gün kendi belediye başkanı tarafından yalanlanan zavallı birisini muhatap almak bize züldür. Zira bir siyasetçinin itibarının ölçüsü ağzından çıkan lafın doğruluğudur, ağırlığıdır. Daha söylediği sözün dumanı tüterken kendi partilisi tarafından tekzip yiyen bir şahıs sadece siyasetin değil, haysiyetin ve erdemin de ne olduğunu bilmiyor demektir. Sayın Özel, Meclis kürsüsünde milletin karşısında dedikodu yapmayı siyaset yapmak zannediyor."

"Özgür Özel tükürdüğünü yalamak zorunda kaldı"

CHP lideri Özgür Özel'in AK Parti'ye katılan yeni siyasetçileri eleştirdiğini hatırlatan Erdoğan, "Utanmadan, sıkılmadan bize siyasi ahlak dersi vermeye kalktı. Arkadaşlarımızı hem de çok seviyesiz, çok nezaketsiz ifadelerle hedef aldı, itham etti. Peki sonuçta ne oldu? Aradan bir hafta bile geçmeden çark etti. Kürsüden savurduğu büyük lafların altında kendisi ezildi. Affınıza sığınarak söylüyorum. Tükürdüğünü yalamak zorunda kaldı. Gün aşırı parti değiştirmekten adı Türk siyasetinde fırıldağa çıkmış bir kifayetsize rozet taktı" şeklinde konuştu.

"Özgür Özel'in siyasetten alaşağı edilmesi yakındır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize attıkları çamur döndü dolaştı kendilerine bulaştı. Şimdi soruyorum sizlere. Böyle tutarsız ve dirayetsiz birini biz nasıl ciddiye alalım? Kendi belediye başkanlarından ayar yiyen, şakşakçılıkta selefini çırak çıkartan bir kişiyi biz niye muhatap olalım? Bakın üzülerek ifade ediyorum. Sayın Özel kendisine açılan krediyi har vurup harman savurmaktadır. Bu gidişle sıfırı tüketmesi, iflas bayrağını çekmesi, tıpkı selefi Bay Kemal gibi siyasetten ibretlik bir şekilde alaşağı edilmesi yakındır" dedi.

"AK Parti olarak siyasi rekabet noktasında kendisinden memnunuz"

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz AK Parti olarak siyasi rekabet noktasında hem kendisinden hem de ekibinden ziyadesiyle memnunuz. Alay-ı vala ile açıkladığı kart oyunlarından memnunuz. Gençlerin eğlencesi olan gaflarından da memnunuz. Marjinal sol örgütlerin sloganına hapsolan söylemlerinden memnunuz. Belediye başkanları tarafından tekzip edilen iddialarından memnunuz. Üye ve delege hesaplarının maskarası olmasından da memnunuz."

"Karşımızda böyle bir profilin bulunmasından asla şikayetçi değiliz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yurt dışında zerre kadar itibar görmemesinden memnunuz. Yurt içinde kimse tarafından kale alınmamasından memnunuz. Ne İsa'ya ne Musa'ya bir türlü yaralanamayan iki arada bir derede kalmış acizliklerinden memnunuz. Çok ama boş konuşmasından fevkalade memnunuz. Velhasıl biz karşımızda böyle bir profilin bulunmasından asla şikayetçi değiliz. Böyle devam ettikleri sürece hiçbir zaman da rahatsız olmayız" diye konuştu.

"Üzüntümüz CHP'nin faşist zihniyetinin olduğu yerde çakılı kalmasınadır"

Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in düştüğü durumlara üzüldüklerini belirterek, "Bizim üzüntümüz bu tablonun Türk demokrasisine yakışmamasınadır. Bizim üzüntümüz genel başkan değilse de CHP'nin faşist zihniyetinin olduğu yerde çakılı kalmasınadır. Sayın Özel kusura bakmasın. Şahsi siyasi ikbali uğruna bile olsa kimsenin siyaset kurumunu bu duruma düşürmeye hakkı yoktur" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Özgür Özel tükürdüğünü yalamak zorunda kaldı' (2) - Son Dakika

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