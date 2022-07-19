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Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, 'Son İstanbul görüşmelerinde Rus heyetinin yaklaşımı çok olumluydu. - Son Dakika

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