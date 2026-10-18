Erdoğan, Nuri Pakdil\'i vefatının 7. yılında andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair Nuri Pakdil'i vefatının 7'nci yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir dava adamı, bir gönül insanı olan, eşsiz eserleriyle edebiyatımıza, kültür dünyamıza çok kıymetli bir miras bırakan Kudüs Şairi Nuri Pakdil'i ebediyete irtihalinin 7'nci yılında rahmetle yad ediyorum" dedi.