Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin geleceğinde terörizme yer olmadığı gibi, terör destekli siyasete de yer yoktur" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin geleceğinde terörizme yer olmadığı gibi, terör destekli siyasete de yer yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin geleceğinde terörizme yer olmadığı gibi, terör destekli siyasete de yer yoktur" -Cumhurbaşkanı Erdoğan: -"86.

10.11.2024 20:17
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin geleceğinde terörizme yer olmadığı gibi, terör destekli siyasete de yer yoktur"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-"86. Vefat yıl döneminde Milli Mücadelenin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmetle yad ediyorum"

"Yıl sonuna kadar iki adet Gökbey daha jandarmamıza teslim edilecek"

-"Ülkemizde terörün olmadığı bir iklimi tesis edeceğiz"

-"Türkiye Kandil'deki terör baronlarının körüklediği bu kanlı ve kalleş ölüm tezgahını darmadağın etmekte kararlıdır"

- "Demokrasi ile şiddet, sivil siyaset ile terör aynı kapta bir arada bulunmaz. bulunamaz"

"Milletin boğazından kısarak ödediği vergilerden belediyelere tahsis edilen helal kaynağın bölücü haramzadelere aktarılmasına asla izin veremeyiz"

"Yargının ve idarenin bazı belediyelerle ilgili aldığı hukuki ve idari tedbirler konusunda iki haftadır ortalığı ayağa kaldıranlar maalesef kandilden yerel yönetimlere uzanan kirli ve kanlı elleri ısrarla görmezden gelmektedir"

Kaynak: İHA

Politika, Siyaset, Türkiye, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin geleceğinde terörizme yer olmadığı gibi, terör destekli siyasete de yer yoktur' - Son Dakika

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