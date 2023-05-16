Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli seçimden sonra bugün bir araya geliyor! Gündemde 2.Tur var - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli seçimden sonra bugün bir araya geliyor! Gündemde 2.Tur var

16.05.2023 13:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün saat 16.00'da bir araya geliyor. Milletvekili genel seçim sonuçlarının ve 2. turun ele alınacağı görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.

Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. İlk turda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, en yakın takibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç puan önünde yer aldı.

BAHÇELİ, KÜLLİYE'YE GİDECEK

Liderlerin 2. tur öncesinde nasıl bir yol izleyecekleri merak konusu olurken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.00'da MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek.

GÜNDEMDE 2. TUR VAR

İki liderin milletvekili genel seçimleri sonuçlarını ve 2. tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimini değerlendirecekleri tahmin ediliyor.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'çocuğun yanağına vurduğu' iddialarına yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'çocuğun yanağına vurduğu' iddialarına yanıt Beştepe'de Erdoğan ve Bahçeli arasında kritik görüşme başladı Beştepe'de Erdoğan ve Bahçeli arasında kritik görüşme başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Milletvekili, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli seçimden sonra bugün bir araya geliyor! Gündemde 2.Tur var - Son Dakika


Son Dakika
22:40 ATA İttifakı ortağı Millet İttifakı'na göz kırptı! AP'den ikinci tur mesajı: Gönlümüz Millet İttifakı'ndan yana
22:38 Galatasaraylıların gözü kulağı bu maçta! Sarı-kırmızılılar bu hafta şampiyonluğu ilan edebilir
22:33 Taraftarı heyecan bastı! Galatasaray bu hafta şampiyonluğu ilan edebilir
22:26 ATA İttifakı'nın ortağı Adalet Partisi'nden ikinci tur mesajı: Gönlümüz Millet İttifakı'ndan yana
22:25 Son Dakika: Lider Galatasaray, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti
22:24 Hediyeyi görenler göz yaşlarını tutamadı! ABD'li gençten kanser hastası annesine anlamlı hediye
22:10 ABD'li gençten kanser hastası annesine anlamlı hediye
22:10 Son Dakika: Lider Galatasaray, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti
22:10 2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan'dan çok konuşulacak çıkış: Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde yer alabiliriz
22:09 Zaniolo'dan taraftarı kızdıran hareket! Oyuna girer girmez Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2023 22:49:08. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli seçimden sonra bugün bir araya geliyor! Gündemde 2.Tur var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement