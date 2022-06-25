Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson ile telefonda görüştü

25.06.2022 16:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Andersson arasındaki görüşmede İsveç'in NATO üyelik talebine dair hususlar ele alındı.

Görüşmede, İsveç'in terörle mücadele gibi Türkiye için önem arzeden temel konularda adım atması gerektiğini yinelendi. İsveç'in terör örgütü PKK/PYD/ YPG'ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu noktada İsveç'ten Türkiye'nin endişelerini giderecek elle tutulur bir açılım görmediklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, silah ambargosu ve savunma sanayii sektörüne yönelik yasal ve fiili kısıtlamalarının kaldırılmasının yanı sıra iade ve sınırdışı taleplerinin karşılanmasını da beklediklerini vurguladı. Görüşmede Erdoğan, bütün bu hususlarda bağlayıcı taahhütleri somut ve net uygulamalarla birlikte görmek istediklerini kaydetti. - ANKARA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, İsveç, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson ile telefonda görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson ile telefonda görüştü - Son Dakika
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