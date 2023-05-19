Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan hakkında tek cümle söyledi: Ben bu şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan hakkında tek cümle söyledi: Ben bu şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim

19.05.2023 15:28

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde CNN International'a konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'ın ikinci turda belirleyici olacağı yönündeki soruya yanıt verdi. Erdoğan "Ben bu şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN International'dan Becky Anderson'a Türkiye seçimleri ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SİNAN OĞAN SORUSUNA TEK CÜMLELİK YANIT

Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilen özel röportajda Erdoğan'a ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda belirleyici olup olmayacağı sorusu da yöneltildi. Erdoğan bu soruya "Ben bu şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim" yanıtını verdi.

"RAKİBİM BİZE KARŞI 15 SEÇİME KATILDI, HER SEFERİNDE KAYBETTİ"

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimler ve 2. tur hakkında konuşan Erdoğan,"Şu anki rakibim bize karşı 15 seçime katıldı. Her seferinde de kaybetti. Seçimlerin ikinci turu önümüzdeki pazar olacak. Milletimin güçlü bir Türkiye demokrasisi adına hareket edeceğinden eminim. Ve insanımızın bizi yüzüstü bırakmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"28 MAYIS SEÇİMİ TÜRK DEMOKRASİSİ İÇİN YENİ BİR DENEYİM"

28 Mayıs'ta yapılacak seçimin ikinci turu için Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu, Türk demokrasisi için yeni bir deneyimdir. Halkımın önümüzdeki Pazar günü yapılacak seçimlerde güçlü bir demokrasi için sahneye çıkacağına inanıyorum' değerlendirmesinde bulundu.

"SINIRDA ASKERİ VARLIĞIMIZIN TEK NEDENİ TERÖRLE MÜCADELE"

Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör yapılanmasına dikkat çeken Erdoğan "Putin ile dostluğum sayesinde, özellikle Suriye'nin kuzeyinde teröre karşı mücadelemizde yakın işbirliği ve dayanışma gerektiren bir kapı açabileceğimizi düşündük" dedi.

Türkiye'nin kuzey Suriye'deki varlığını sürdüreceğinin altını çizen Erdoğan, "900 kilometreden fazla sınırımız var ve bu sınırlardan ülkemiz üzerinde sürekli bir terör tehdidi var. Sınırda askeri varlığımızın olmasının tek nedeni terörle mücadeledir. Tek sebep bu" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (3)
  • Rüstem Köse: Lider dediğin tek cümle ile böyle olur. Bu Devletin ve ülkenin başında görmek gurur vericidir. Reisimizle devam Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Murat Ozuygur: SINIRDA İÇERDE VATAN İÇİN CAN VEREN ŞEHİTLER GAZİLER YETİM KALAN ÇOCUKLAR İÇİN SİNAN OĞAN SENİN YERİN CUMHUR İTTİFAĞIDIR... MİLLİYETÇİ VATANINI SEVEN ÜLKÜCÜ BİR BAŞKAN OLAN SİNAN OĞANIN YERİ CUMHUR İTTİFAĞIDIR. Cevap Yaz 38 16 Yayından Kaldır
  • Murat Ozuygur: HERKES KOLTUK SEVDALISI MAKAM İSTİYOR. ÖNCE VATAN BAYRAK EZAN MİLLET. TEK REİS VAR RECEP TAYYİP ERDOĞAN. OYLAR CUMHUR İTTİFAĞIDINA. SİNAN OĞAN SENİN YERİN CUMHUR İTTİFAĞIDIR...... Cevap Yaz 26 6 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan hakkında tek cümle söyledi: Ben bu şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim - Son Dakika


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