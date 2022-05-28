Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'nde konuştu: (1) - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'nde konuştu: (1)

28.05.2022 14:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine dikkati çekerek "Ortak tarihimizden aldığımız ilhamla aramızdaki dostluk ve muhabbeti daha da sağlamlaştırıyor, birlik ve beraberliğimizi daha da perçinliyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Azerbaycan ilişkilerine dikkati çekerek "Ortak tarihimizden aldığımız ilhamla aramızdaki dostluk ve muhabbeti daha da sağlamlaştırıyor, birlik ve beraberliğimizi daha da perçinliyoruz. Her ne kadar diplomatik münasebetlerimiz 30 sene önce kurulmuş olsa da kader birliğimiz tarihin derinliklerine kadar uzanmaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'nde yaptığı konuşmada, can Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nde katılımcılarla beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu dile getirdi. Bağımsızlığın nasıl kazanıldığını, ne kadar değerli olduğunu çok iyi bilen bir milletin evladı olarak Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik eden Erdoğan, "İstiklal ve istikbal yolunda verdiğimiz şanlı mücadeleleri, şehadetleriyle taçlandıran kahramanlarımızı rahmet ve hürmetle yad ediyorum. Rabb'im aziz şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Rabb'im bizleri de şehitlerimizin kutlu ve mübarek yolundan ayırmasın." dedi.

İki hafta önce Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışını Aliyev ile birlikte gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, bugün ise Bakü'de bir başka tarihi buluşmaya yine birlikte imza attıklarını ifade etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in şahsında can Azerbaycan'ın mümtaz halkına samimi misafirperverlikleri için teşekkür eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hazar'ın incisi Bakü'de bir millet, iki devlet, tek festival şiarıyla dünyanın en gözde Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'i gerçekleştiriyoruz. Aziz Sancar hocamıza bu gurur günümüzde heyecanımızı paylaştığı için yine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Rüzgarların şehri güzel Bakü'den Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte mücadele ettiği toprakların her karışına, Natavan'ın gazelinin işitildiği ovalara, şehidimiz Hüdayar kardeşimizin türkü söylediği diyarlara, Gence'ye, Şuşa'ya, Fuzuli'ye, Laçin'e, Azerbaycan'ın her bölgesine selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bugün bir kez daha burada vücut bulan ebedi ve ezeli kardeşliğimizi Rabb'im daim eylesin."

Bu yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesisinin 30. yıldönümünü büyük bir gururla idrak ettiklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ortak tarihimizden aldığımız ilhamla aramızdaki dostluk ve muhabbeti daha da sağlamlaştırıyor, birlik ve beraberliğimizi daha da perçinliyoruz. Her ne kadar diplomatik münasebetlerimiz 30 sene önce kurulmuş olsa da kader birliğimiz tarihin derinliklerine kadar uzanmaktadır. 1915'te Çanakkale'de, 1918'de Gence'de, Bakü'de ve Azerbaycan'ın diğer bölgelerinde yüreklerimiz ve bileklerimiz ortak mücadelemizde tekrar beraber olmuştur."

(Sürecek)

YORUMLAR
500
Azerbaycan'da yapılan TEKNOFEST fuarında konuşan Aliyev'in alandakileri coşturdu! Azerbaycan'da yapılan TEKNOFEST fuarında konuşan Aliyev'in alandakileri coşturdu! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan'da yaptığı konuşmada, 'Ortak tarihimizden aldığımız ilhamla aramızdaki dostluğu daha da... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan'da yaptığı konuşmada, 'Ortak tarihimizden aldığımız ilhamla aramızdaki dostluğu daha da... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz olmadığı gibi, habis niyetlilere verecek tek karış toprağımız da yoktur,... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz olmadığı gibi, habis niyetlilere verecek tek karış toprağımız da yoktur,...
Kaynak: AA

Seçkin Gözlemci Günü, Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Bakü, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'nde konuştu: (1) - Son Dakika


Son Dakika
15:09 TOGG'un sosyal medya hesabından yeni paylaşım: Kilit aşamalardan birini daha tamamladık
15:07 21 yıl önce kaybolmuştu! 47 yaşındaki Ayşe'ye ait kemikler, kuyuda bulundu
15:04 Azerbaycan'da yapılan TEKNOFEST fuarında konuşan Aliyev'in alandakileri coşturdu!
15:02 Oyuncu Ruby Barker, akıl hastanesinde tedavi gördüğünü sosyal medyadan açıkladı!
14:23 Rus ordusu, Ukrayna'daki Krasniy Liman şehrini kontrol altına aldı
14:20 7 bin yıllık tohum çiftçinin yüzünü güldürdü: Buğday sorunu kalmayacak
14:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van ziyaretlerine devam ediyor! Erdoğan'a seslendi: Bu memlekette 'Açlık yok' diyen gelsin görsün
14:13 Denizli'de sıcak hava asfalt eritti! Yerli halk tedirgin: Ağustos ayında ne olacak kim bilir?
14:10 Avrupa Karate Şampiyonası'nda büyük başarı! Milli sporcular Erman Eltemur ve kardeşi Eda Eltemur altın madalya kazandı
13:51 Camdaki Kız'ın Hayri'si oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kası şovu yaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 15:31:35. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'nde konuştu: (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement