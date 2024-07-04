Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Görüşmede, 2024 İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan projeler ele alındı. Yılmaz, Türkiye ve KKTC arasındaki ekonomik ve siyasi istikrarın önemine vurgu yaparak, Mutlu Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü kutladı ve şehitlere rahmet diledi.

04.07.2024 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamaktan memnuniyet duydum. Sayın Üstel ile görüşmemizde, yakın zamanda imzaladığımız 2024 İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması ile gerçekleştirilmesi öngörülen öncelikli projeleri ele aldık. KKTC'nin refahı için hayata geçirdiğimiz proje ile Anadolu'dan gelen su ile içme suyu sorununu çözmüştük; şimdi de Kıbrıs'ın bereketli ovalarını suyla buluşturarak tarımsal üretimi destekleyeceğiz. Bunun yanı sıra; sanayi, turizm, altyapı, sağlık, eğitim, ulaşım gibi konulardaki iş birliğimizi artırarak da KKTC'li kardeşlerimizin refah artışına katkı sunmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Hem Türkiye'de hem de KKTC'deki ekonomik ve siyasi istikrarın devamının iki ülke ve bölge için hayati önem taşıdığına işaret eden Yılmaz, "Bu bağlamda, Türkiye'de uyguladığımız programın planlı ve koordineli bir şekilde işliyor olmasının KKTC'ye ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimize de çok olumlu yansımaları olacaktır. Hazırlıkları süren ve 20 Temmuz'da 50'nci yılını idrak edeceğimiz Mutlu Barış Harekatı'nın yıl dönümünü şimdiden kutluyor, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Birliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun" dedi.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Ünal Üstel, Türkiye, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:06 CHP lideri Özel’den Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum
12:11 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
11:47 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP’li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış
11:20 Kremlin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız
11:10 Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi UEFA’dan skandal hareket Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket
14:04 Yok artık Aboubakar Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi Yok artık Aboubakar! Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi
13:07 Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı
12:32 “Kebap diyarının hastalığı“ için uyarı Özellikle erkeklerde görülüyor "Kebap diyarının hastalığı" için uyarı! Özellikle erkeklerde görülüyor
12:14 İnek sağmak için girdi, canından oldu İnek sağmak için girdi, canından oldu
12:07 Kızının 17 yaşındaki arkadaşına uyurken kabusu yaşattı Kızının 17 yaşındaki arkadaşına uyurken kabusu yaşattı
11:40 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı
11:33 Hayat Bilgisi’nin sevilen oyuncusu Kerem Kupacı evlendi Hayat Bilgisi'nin sevilen oyuncusu Kerem Kupacı evlendi
11:25 Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu
11:06 Hayko Cepkin takipçisini kırmadı, konser saatini değiştirdi Hayko Cepkin takipçisini kırmadı, konser saatini değiştirdi
10:43 Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi Altın ve paralar havada uçuştu Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi! Altın ve paralar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 14:55:22. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement