Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "2022'de Hisar O+ kızılötesi güdümlü füze teslimatları tamamlanacak, Sungur portatif alçak irtifa hava savunma... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "2022'de Hisar O+ kızılötesi güdümlü füze teslimatları tamamlanacak, Sungur portatif alçak irtifa hava savunma füzesi, Akya harp torpidosu, Mam-T ve Atmaca teslimatlarına başlanacak. Dikey atım sisteminin karadan atışlı testleri gerçekleştirilecek, Yeni Tip Denizaltı Projesi'nde 2. denizaltı havuza çekilecek, zırhlı araçların ilk kez yerli motorla teslimi gerçekleştirilecek." - ANKARA

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