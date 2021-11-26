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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "2022'de Hisar O+ kızılötesi güdümlü füze teslimatları tamamlanacak, Sungur portatif alçak irtifa hava savunma... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "2022'de Hisar O+ kızılötesi güdümlü füze teslimatları tamamlanacak, Sungur portatif alçak irtifa hava savunma...

26.11.2021 11:07
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "2022'de Hisar O+ kızılötesi güdümlü füze teslimatları tamamlanacak, Sungur portatif alçak irtifa hava savunma...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "2022'de Hisar O+ kızılötesi güdümlü füze teslimatları tamamlanacak, Sungur portatif alçak irtifa hava savunma füzesi, Akya harp torpidosu, Mam-T ve Atmaca teslimatlarına başlanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "2022'de Hisar O+ kızılötesi güdümlü füze teslimatları tamamlanacak, Sungur portatif alçak irtifa hava savunma füzesi, Akya harp torpidosu, Mam-T ve Atmaca teslimatlarına başlanacak. Dikey atım sisteminin karadan atışlı testleri gerçekleştirilecek, Yeni Tip Denizaltı Projesi'nde 2. denizaltı havuza çekilecek, zırhlı araçların ilk kez yerli motorla teslimi gerçekleştirilecek." - ANKARA

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: '2022'de Hisar O+ kızılötesi güdümlü füze teslimatları tamamlanacak, Sungur portatif alçak irtifa hava savunma... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "2022'de Hisar O+ kızılötesi güdümlü füze teslimatları tamamlanacak, Sungur portatif alçak irtifa hava savunma... - Son Dakika
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