Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kızılcahamam-Çamlıdere Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı iftarında konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gereksiz bütün tartışmaları bir tarafa bırakıp iç cephemizi kuvvetlendirerek, medeniyetimize, tarihimize, değerlerimize sahip çıkarak, bu modern dünyanın gerektirdiği tüm çalışmaları yaparak yolumuza devam edeceğiz. Kim ne derse desin." dedi.

Yılmaz, Kızılcahamam-Çamlıdere Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (ESYAV) tarafından Altındağ Belediyesi Kültür Sarayı'nda düzenlenen iftar programına katıldı.

Programda konuşan Yılmaz, mübarek ayda vakfın iftar sofrası etrafında davetlilerle bir arada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Vatandaşların başı rahmet, ortası mağfiret, sonu azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifi'ni tebrik eden Yılmaz, Allah'tan tuttukları oruçları ve yerine getirdikleri ibadetleri kabul etmesini diledi.

Yılmaz, ramazanın nefsin terbiye edildiği, kalbin arındırıldığı, hayata ve diğer insanlara karşı sorumlulukların yeniden hatırlandığı bir muhasebe mevsimi olduğunu belirterek, oruçla sabrın, iftar sofralarıyla şükrün, teravihlerle birlik duygusunun idrak edildiğini söyledi.

"Ramazanın verdiği sükunet, başkasının yükünü omuzlama sorumluluğunu hatırlatır"

Ramazanın aynı zamanda insanın yalnız kendi açlığını değil, başkalarının ihtiyaçlarını da hissettiği bir dönem olduğuna işaret eden Yılmaz, "Ramazanın verdiği sükunet, vicdanı daha hassas kılar, başkasının yükünü omuzlama sorumluluğunu hatırlatır. Paylaşmanın bereketi, ramazanda daha görünür hale gelir. Aynı sofraya oturmak, aynı duaya 'Amin.' demek, aynı vakitte orucu açmak, aramızdaki mesafeleri kaldırır, gönül bağımızı güçlendirir, birliğimizi pekiştirir." diye konuştu.

Bunların yanı sıra Kur'an-ı Kerim'in insanlığa ramazanda indirildiğini anımsatan Yılmaz, bu anlamıyla da ramazanın bir ilim ayı olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, ramazanda Kur'an-ı Kerim'le herkesin daha fazla hemhal olması temennisinde bulunarak, "Cenabıallah, hepimize bu ramazanı güzel bir şekilde hakkıyla geçirmeyi nasip eylesin. Kadir Gecesi'ne ve bayrama sağlıkla, sıhhatle, sevdiklerimizle kavuşmayı nasip eylesin." dedi.

Bugün ESYAV'ın sofrasında buluştuklarını belirten Yılmaz, vakfın 73 ilde yayılmış bir burs ağı olduğunu, bugüne kadar 35 bin öğrenciye burs verdiğini ve halihazırda yaklaşık 2 bin öğrenciye burs vermeyi sürdürdüğünü aktardı.

Vakfın burs imkanlarının yanı sıra yürüttüğü çalışmalara da değinen Yılmaz, ESYAV'ın kurucusu, yöneticisi ve çalışanlarını tebrik etti.

"Vatandaşa efendilik değil, hizmetkarlık yapma anlayışıyla hareket ediyoruz"

Hükümet olarak yönetim anlayışlarını Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözü üzerine inşa ettiklerini kaydeden Yılmaz, "Vatandaşa efendilik değil, hizmetkarlık yapma anlayışıyla, devletin millete hizmet ettiği bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Birilerinin devleti ayrı bir yöne, milleti ayrı bir yöne sevk etme çabası, yıllar yılı bu ülkeye büyük zararlar verdi. Bizim anlayışımız öyle değil. Devletin de milletin de aynı yöne, hedeflere baktığı, aynı geçmişi, medeniyet değerlerini sahiplendiği bir anlayış içinde hareket ediyoruz ve çok şükür bunu da başarmış durumdayız." şeklinde konuştu.

Böyle yapmayan milletlerin ileriye gitme şansı olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Kendi içinde kavga eden, enerjisini kendi içinde harcayan bir toplum, bir millet uluslararası alanda başarılı olamaz. Giderek yoğunlaşan uluslararası rekabette hakkını, hukukunu da koruyamaz. Dolayısıyla gereksiz bütün tartışmaları bir tarafa bırakıp iç cephemizi kuvvetlendirerek, medeniyetimize, tarihimize, değerlerimize sahip çıkarak, bu modern dünyanın gerektirdiği tüm çalışmaları yaparak yolumuza devam edeceğiz. Kim ne derse desin." ifadelerini kullandı.

"Hem haklı hem güçlü olacağız"

Yılmaz, "Ben güçlüysem her şeyi yapabilirim" zihniyetinde olmadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Maalesef dünyamızda şu anda böyle bir zihniyet hakim hale gelmiş durumda. Biz şunu söylüyoruz, hem güçlü olacağız hem de haklı olacağız. Güçsüz olursanız, maalesef o da çare değil. Güçlüler gelip haklı da olsanız binbir türlü zulümler yapıyor. Dolayısıyla hem haklı olacağız hem güçlü olacağız. Türkiye Cumhuriyeti olarak inşallah bunu başaracağız. Güçlü bir liderlikle, siyasi istikrarla, doğru politikalarla Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Bunu da devlet, özel sektör ve sivil toplum, akademik dünya, hep birlikte yapacağız."

Ramazanın birlik ve beraberliği pekiştirmesi temennisinde bulunan Yılmaz, birlik ve beraberlik içinde olarak ramazanı hüzünlü geçiren Gazzelilere ve dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara daha fazla destek olabileceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telgraf gönderdi

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği telgraf da okundu.

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ESYAV Vakfının 40. yılı münasebetiyle düzenlenen iftar programına davetiniz için teşekkür ediyorum. İlme, irfana ve gençliğimize 40 yıldır yatırım yapan ESYAV aslında Türkiye'nin istikbaline atılmış güçlü bir imzadır. Eğitime destek olan, gençlerimizin hayallerine omuz veren hayırseverlerimiz, milletimizin yarınlarına umut olmaktadır. Evlatlarımıza burs imkanı sağlayan hayırseverlerimizle bir araya geldiğiniz iftar programının kardeşliğimizi pekiştirmesini, gönüllerimizi birleştirmesini temenni ediyorum. İnanıyorum ki iyilikle büyüyen bu çınar, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda daha nice yıllar boyunca gençlerimize destek olmaya devam edecektir. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçenleri kutluyor, vakfımızın burs desteğiyle geleceğe yürüyen tüm evlatlarımıza üstün başarılar diliyorum. Programa iştirak edenleri en kalbi duygularımla selamlıyorum."