Üye Girişi
Altun: Türkiye ve BAE'nin bölgede önemli aktörler olduklarını düşünüyoruz - Son Dakika

Altun: Türkiye ve BAE'nin bölgede önemli aktörler olduklarını düşünüyoruz

12.02.2022 15:10
Altun: Türkiye ve BAE'nin bölgede önemli aktörler olduklarını düşünüyoruz

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) bölgede siyasi ve ekonomik birer güç olarak önemli aktörler olduklarını düşünüyoruz.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) bölgede siyasi ve ekonomik birer güç olarak önemli aktörler olduklarını düşünüyoruz. Türkiye olarak Körfez coğrafyasına ve Orta Doğu'ya yönelik iş birliği ve kalkınmayı temel alan bir dış politika sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE ziyareti öncesi 'Geleceğe Bakış: Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri İş Birliği' başlıklı panel düzenledi. Çevrim içi düzenlenen panelde son dönemde Türkiye ve BAE ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve farklı alanlardaki iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi konuları ele alındı. Türkiye'nin Körfez coğrafyasına ve Orta Doğu'ya yönelik iş birliği ve kalkınmayı temel alan dış politikasına dikkat çekilen panelde, Türkiye'nin ve BAE'nin bölgede birer siyasi ve ekonomik güç olarak önemli aktörler olduklarının altı çizildi. Güvenlik, savunma sanayii ve ekonomi alanlarında iş birliği imkanlarının yanı sıra jeostratejik değişimlerin bölgesel güvenlik üzerindeki etkileri ile iki ülkenin bölgedeki barış ve istikrara sağlayabileceği katkı ele alındı.

İletişim Başkanı Altun, yaptığı değerlendirmede, panelin son zamanlarda iki ülke arasında yeniden hız kazanan ilişkilerin bir üst seviyeye taşınmasına vesile olacağını, birçok konunun derinlemesine ele alınarak gelecek döneme ışık tutacak sonuçlara ulaşıldığını belirtti. Türkiye ile BAE arasındaki ilişkilerin bölgesel barış ve istikrarın tesis edilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Altun, "İki ülke arasında yakın dönemde enerji, çevre, finans ve ticaret alanlarında 10 anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmalar ışığında ekonomik ilişkilerin daha da iyileşmesi beklenmektedir. BAE, ülkemizi lojistik hizmetler ve tedarik zincirleri aracılığıyla ülkelerinde yeni pazarlar açacak bir ülke olarak kabul etmekte. Böylece var olan ticaret hacmini arttırmayı hedeflemekte" dedi.BAE'nin Türkiye'nin en büyük bölgesel ticaret ortağı olduğuna işaret eden Altun, BAE'deki Türk yatırımlarının inşaat, otomotiv parçaları ve yenilenebilir enerjiye alanlarında yoğunlaştığını kaydetti. Altun, "Var olan ortaklıkların çeşitlendirilmesini, ekonominin yanı sıra enerji, sağlık, tarım, lojistik, nakliye, endüstri, alt yapı, finans, turizm, iklim değişikliği, su ve gıda güvenliği konularında iş birliklerinin geliştirilmesini amaçlıyoruz. Türkiye- Körfez ilişkilerinde, zorlu jeopolitiğin getirdiği tehditlere karşı ülkemizin barışçıl her türlü diplomatik çabayı destekleyici, dost, ortak ve bölgesel müttefik ağını genişletici yaklaşımda olduğunu ifade etmek isterim" diye konuştu.

Türkiye ve BAE'nin bölgede siyasi ve ekonomik birer güç olarak önemli aktörler olduklarını belirten Altun, Türkiye olarak Körfez coğrafyasına ve Orta Doğu'ya yönelik iş birliği ve kalkınmayı temel alan bir dış politika sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti.


YORUMLAR
500

Birleşik Arap Emirlikleri, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Körfez, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Altun: Türkiye ve BAE'nin bölgede önemli aktörler olduklarını düşünüyoruz - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı, yüzde 1'e indirildi
15:13 Sevgisini emniyet kemeri ile boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı
15:12 Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var
15:08 Gökay Kalaycıoğlu açıkladı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor
15:07 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı için ilk 11'i belli oldu
15:05 16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti
14:32 E-Devlet'te en çok hangi soru soruldu? 73 milyon kez sorgulaması yapıldı
14:29 Iraklı komutandan gündem olacak sözler: Öcalan posteri asan olursa, onları bu meydana asarım
14:27 Bakan Nebati, fiyat artışlarına karşı yeni tedbir paketini açıklıyor
14:14 Molnupiravir ilacı, koronavirüse yakalanan 65 yaş üstü kişilere bedava dağıtılmaya başlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 15:25:18. #1.12#
SON DAKİKA: Altun: Türkiye ve BAE'nin bölgede önemli aktörler olduklarını düşünüyoruz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement