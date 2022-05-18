Kalın, Almanya, İsveç, Finlandiya, Birleşik Krallık ve ABD'li mevkidaşları ile görüştü - Son Dakika
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Kalın, Almanya, İsveç, Finlandiya, Birleşik Krallık ve ABD'li mevkidaşları ile görüştü

18.05.2022 19:13
Kalın, Almanya, İsveç, Finlandiya, Birleşik Krallık ve ABD'li mevkidaşları ile görüştü

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyesi'nin Dış Politika Danışmanı Jens Plötner, İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Robert Rydberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın Başdanışmanı Petri Hakkarainen, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen Lovegrove ve...

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyesi'nin Dış Politika Danışmanı Jens Plötner, İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Robert Rydberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın Başdanışmanı Petri Hakkarainen, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen Lovegrove ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyesi'nin Dış Politika Danışmanı Jens Plötner, İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Robert Rydberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın Başdanışmanı Petri Hakkarainen, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen Lovegrove ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la talepleri üzerine birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde ikili ilişkiler, Ukrayna savaşı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları ve bölgesel konular ele alındı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları bağlamında, Türkiye'nin ulusal güvenlik kaygılarının giderilmesine yönelik somut adımların atılması beklentisi muhataplara iletildi. Türkiye'nin beklentilerinin karşılanmaması durumunda sürecin ilerlemesinin söz konusu olmayacağının altı çizildi. Görüşmelerde ayrıca, terör örgütü PKK/PYD/ YPG ile FETÖ mensuplarının NATO üyesi ve diğer ülkelerdeki mevcudiyetine müsaade edilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması ve terörün her türüne karşı birlik ve dayanışma ruhu içinde mücadele edilmesi gerektiği ifade edildi. Savunma sanayii alanındaki haksız ihracat kısıtlamalarının kaldırılması ve müttefiklerin birbirine yaptırım uygulamaması konusunda Türkiye'nin ilkesel duruşu ve beklentisi dile getirildi. Ukrayna savaşının diplomasi ve müzakere yoluyla sona erdirilmesi ve özellikle gıda güvenliğine yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması için atılabilecek adımlar ele alındı" denildi.


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Kaynak: DHA

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