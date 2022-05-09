Davutoğlu: Ülkeye barış getireceğiz - Son Dakika
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Davutoğlu: Ülkeye barış getireceğiz

09.05.2022 16:27
Davutoğlu: Ülkeye barış getireceğiz

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, parti olarak ülkeye barış getireceklerini belirterek, "Hiç kimse düşüncesi, inancı, felsefesi, geçmişi dolayısıyla düşman olmayacak.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, parti olarak ülkeye barış getireceklerini belirterek, "Hiç kimse düşüncesi, inancı, felsefesi, geçmişi dolayısıyla düşman olmayacak. Hiçbir dil dışlanmayacak" dedi.

Davutoğlu, geldiği Mersin'de ilk olarak Akdeniz ilçesinde bulunan partisinin ilk başkanlığı önünde toplanan kalabalığa konuştu. Partisinin hedeflerini anlatan Davutoğlu, "Biz Gelecek Partisi olarak Türkiye'nin her kesimini, her etnik mezhebin temsilcisi olarak bu ülkeye barış getireceğiz. Hiç kimse düşüncesi, inancı, felsefesi, geçmişi dolayısıyla düşman olmayacak. Hiçbir dil dışlanmayacak" dedi.

KİLİSE ZİYARETİDavutoğlu, konuşmasının ardından il binasına geçip bir süre dinlendikten sonra eşi Sare Davutoğlu ile Ortodoks Kilisesi'ne geçti. Burada Ruhani reis Coşkun Teymur tarafından karşılanan Davutoğlu, daha sonra toplantı salonunda kendisini bekleyen cemaat üyeleri ile bir araya geldi. Ruhani reis Teymir, yaptığı konuşmada kilisenin durumundan bahsederek, kilisenin 1852'de Padişah 2'inci Abdülmecit döneminde inşa edildiğini dile getirdi. Teymur, Mersinli Hristiyanlar olarak şanlı Türk bayrağı, devlet, anayasanın garantisi ve teminatı altında kentte sevgi ve saygı içinde yaşadıklarını söyledi.'MERSİN, KÖKLÜ GELENEKLERE SAHİP'Davutoğlu ise Mersin'in de tevhidi dinler bakımından köklü geleneklere sahip bir şehir olduğuna dikkat çekerek, "Burada her inançtan, her düşünceden, her mezhepten vatandaşlarımız onurlu bir şekilde yaşarlar. 1850'lerden beri ayakta kalan ve Mersin'imize de ülkemizin dini kültürel çoğunluklarına da büyük katkı yapan bir mekandayız. Bu mekanı böylesine özgün ve asli yapısına uygun şekilde koruduğunuz için de teşekkür ediyorum. Hiçbir ayrım gözetmeden ülkemizin vatandaşlarının inançlarını özgürce yaşayabilmeleri, Türkiye'de devletimizin en temel ilkelerinden biridir. O bakımdan Mersin ziyaretimizde hem eski başbakan olarak sizlere bir kez daha bu ülkenin vatandaşları olarak duyduğum saygıyı ifade etmek isterim, bir teminat olarak da şunu söylerim ki; bizim olduğumuz, nefes aldığımız verdiğimiz ve siyaset yaptığımız her zeminde bütün vatandaşlarımız inançlarını özgürce yaşayacaklardır" diye konuştu.

Kiliseden ayrılan Davutoğlu, yürürken gördüğü begonvil ağacının altından eşi Sare Davutoğlu ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra yürüyerek Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Yol boyunca vatandaşlarla selamlaşan Davutoğlu, belediye girişinde Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından karşıladı.


Davutoğlu: Ülkeye barış getireceğiz
Davutoğlu: Ülkeye barış getireceğiz
Davutoğlu: Ülkeye barış getireceğiz
Davutoğlu: Ülkeye barış getireceğiz
Davutoğlu: Ülkeye barış getireceğiz
Davutoğlu: Ülkeye barış getireceğiz
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Gelecek Partisi, Sare Davutoğlu, Türkiye, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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