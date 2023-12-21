DEM Partili vekilden TBMM kürsüsünde skandal Öcalan çağrısı

TBMM'de bütçe görüşmelerinde DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan,"Sayın Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması için herkes sorumluluk almalıdır" dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2023 yılı bütçe görüşmeleri devam sürüyor. DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan'ın kürsüde yaptığı konuşmada PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili konuşması tepki çekti.
10 dakikalık bütçe kanun teklifi konuşmasının 6 dakikasında PKK terör örgütü elebaşını öven Nevroz Uysal Aslan, "Sayın Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması için herkes sorumluluk almalıdır" ifadelerini kullandı.
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