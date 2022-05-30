Demirtaş, "Ortak bir söylem üretemiyorsunuz" diyerek muhalefeti eleştirdi: Siz kararsız seçmenden daha kararsızmışsınız! Lütfen kendinize gelin - Son Dakika
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Demirtaş, "Ortak bir söylem üretemiyorsunuz" diyerek muhalefeti eleştirdi: Siz kararsız seçmenden daha kararsızmışsınız! Lütfen kendinize gelin

30.05.2022 10:46

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, ortak bir söylem üretemedikleri gerekçesiyle 6'lı masaya eleştiride bulundu. Muhalefetin silkelenip kendisine gelmesi gerektiğini ifade eden Demirtaş, "Şu perişan haldeki on milyonlara bakıp da hiç mi utanmıyorsunuz? Ben siyasetçi olarak çok mahcubum, hapiste bile utanıyorum. Siz kararsız seçmenden daha kararsızmışsınız. Lütfen kendinize gelin. Sorumluluk da vebal de hepinizde" ifadelerini kullandı.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 5,5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yayınlanan yeni yazısında muhalefeti adeta topa tuttu.

"PARTİLERİN AÇIKLAMALARI İNSANLARIN SORUNLARINA ÇÖZÜM OLMUYOR"

Kendisini "kararsız" bir seçmen yerine koyarak, partilerin söylemlerinin bu kararsızlığı gidermediğini belirten Demirtaş, "İttifak içinde ittifak olabilir", "Altılı masa beni ortak aday gösterirse onur duyarım", "Cumhur olarak bu seçimde en az yüzde 75 oy alacağız" gibi açıklamaların insanların sorunlarının çözümü olmadığını ifade etti.

"ÇOCUKLARIM İÇİN HALA KORKUYORUM VE NE YAPACAĞIM BİLEMİYORUM"

Türkiye'de yüzde 70'lik bir kesimin değişimden yana olduğunu belirten ve ortak bir söylem üretemeyen muhalefet liderlerinin "voltran"ı oluşturamadıklarını ve hiçbir şey söylemediklerini belirten Demirtaş, yazısında özetle şu ifadeleri kullandı;

"Benim için neden rahat değil ve ben ne diye halen kararsızım acaba? Çocuklarım için halen korkuyorum ve ne yapacağımı bilemiyorum. Yukarıda sözünü ettiğim ortalama bir seçmen olarak sabah CHP'li oluyorum, öğlene doğru İYİ Partiliyim, öğleden sonra DEVA'ya geçiyorum, sonra HDP'de karar kılıp akşam Gelecek Partisi'ne meylediyor, gece Saadet Partisi diyorum ve uyumadan önce yine kararsız kalıyorum.

"BUGÜN SOLDAN KALKTIM, AKŞAM KARARSIZ UYUYORUM"

Ertesi sabah Türkiye İşçi Partisi tamamdır diyorum ama EMEP aklımı çeliyor, SOL Parti en iyisidir, özellikle öğlen sonrası ama akşamları mutlaka Yeşil ve Sol Gelecek diyorum. Bugün soldan kalktım çünkü. Akşam kararsız uyuyorum. Yarın ola hayrola.

"ŞU PERİŞAN HALDE MİLYONLARA BAKIP UTANMIYOR MUSUNUZ?"

Tek bir soruyla bitireyim. Şu perişan haldeki on milyonlara bakıp da hiç mi utanmıyorsunuz? Ben siyasetçi olarak çok mahcubum, hapiste bile utanıyorum. Meğer siz kararsız seçmenden daha kararsızmışsınız. Lütfen artık kendinize gelin. Durumun vahametine ve ciddiyetine uygun bir duruşla ortak ve somut bir mesajda buluşup memleketi uçurumun dibinden çıkarın. Sorumluluk da vebal de hepinizdedir. Biliyorum, yapabilirsiniz."

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