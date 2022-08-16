Bahçeli'nin "teröristlere şirinlik tasladı" tepkisine yanıt veren Babacan: Şiddetle iç içe olan bir siyasetle bizim işimiz olmaz

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Krizlerin ortağı, Karaman İl Başkanı'mıza saldıran üyeleri adına özür dileyeceğine dün yine bana sataşmış. Karar versin: Siyaset mi, şiddet mi? Şiddetle iç içe olan bir siyasetle bizim işimiz olmaz, milletimize havale ediyoruz. Yargı sürecinin takipçisi olacağız" dedi.

BABACAN'A PKK TEPKİSİ: BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE TEK KELAM EDEMİYOR

Devlet Bahçeli, dün yaptığı yazılı açıklamada, "Devası derdine yetmeyen, küçücük ve ipotekli aklıyla partimizi şiddetle bir gösteren selamsız, sevimsiz Babacan'ın asıl şiddet ve dehşet faili bölücü terör örgütüne tek kelam edememesi, hatta teröristlere şirinlik taslaması, düştüğü çukurun derinliğini göstermesi bakımından ibret verici bir hüsrandır" demişti.

Babacan, Bahçeli'ye bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

"ŞİDDETLE BİZİM İŞİMİZ OLMAZ"

Babacan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Krizlerin ortağı, Karaman İl Başkanı'mıza saldıran üyeleri adına özür dileyeceğine dün yine bana sataşmış. Karar versin: Siyaset mi, şiddet mi? Şiddetle iç içe olan bir siyasetle bizim işimiz olmaz, milletimize havale ediyoruz. Yargı sürecinin takipçisi olacağız."