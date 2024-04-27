Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kumluca İlçe Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu\'nu ziyaret etti

Politika

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinden Antalya'nın Kumluca İlçe Belediye Başkanı seçilen Mesut Avcıoğlu'nu ziyaret etti.

Uysal, ziyarette, Avcıoğlu ve ekibine teşekkür ederek yönetimlerinin hayırlı olmasını diledi.

Seçimlerde başarı elde ettiklerini belirten Uysal, "İktidardan muhalefet, muhalefetten iktidar olanı yok; başarılı, başarısız olanı var. Kabiliyetli kabiliyetsiz olanı var. O açıdan yerel yönetimler çok önemli. Halkın doğrudan isteklerini, taleplerini ilettikleri ilk basamak yerel yönetimler oluyor." dedi.

Kumluca Belediye Başkanı Avcıoğlu da Uysal'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek seçim sürecinin ardından halkın beklentilerine yönelik hizmetler yapmak için çalışmalara başladıklarını vurguladı.

Daha sonra Uysal, Avcıoğlu ve beraberindekiler, bazı seraları ziyaret ederek üreticilerle görüştü.