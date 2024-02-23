Denizli'de Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayları Kentin Altını Üstüne Getiriyor - Son Dakika
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Politika

Denizli'de Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayları Kentin Altını Üstüne Getiriyor

Denizli\'de Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayları Kentin Altını Üstüne Getiriyor

AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, yaklaşan yerel seçim öncesinde Cumhur ittifakı belediye başkan adaylarının millete hizmetkar olmak için kentin altını üstüne getirdiklerini söyledi.

23.02.2024 10:57  Güncelleme: 11:02
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Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, yaklaşan yerel seçim öncesinde Cumhur ittifakı belediye başkan adaylarının millete hizmetkar olmak için kentin altını üstüne getirdiklerini söyledi.

Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Cumhur ittifakı AK Parti ve MHP'li belediye başkan adaylarının yaklaşan 31 Mart yerel seçimi öncesinde millete hizmetkar olmak için kentin altını üstüne getirdiklerini söyledi. İl merkezinde ve ilçelerde seçmenin yoğun katılımı, büyük ilgisi ve desteğiyle seçim koordinasyon merkezlerinin açılışına devam ettiklerini ifade eden Başkan Güngör, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Osman Zolan ile birlikte 19 ilçe belediye başkan adayının dur durak tanımadan gece gündüz, seçmenle buluşmak için yoğun çaba harcadığını söyledi. Yerel seçimde seçmenden destek istediğini belirten İl Başkanı Güngör, "31 Mart yerel seçiminde, Allah'ın izni ve seçmenin desteğiyle Cumhur ittifakımız ile birlikte sandıkları patlatacağız. En yüksek oy potansiyeliyle yerel seçimin tartışmasız galibi AK Parti olacak. Sürekli sahada, halkımızın içinde, seçmenle kol kola başkan adaylarımızla birlikte, bu seçimde kazanan yine milletimiz ve ülkemiz olacak" dedi.

Denizli hak ettiğini almaya devam edecek

31 Mart seçiminde, seçmenin desteğiyle AK Belediyeciliğinin, gönül belediyeciliğinin Denizli'nin geneline hakim olacağına dikkat çeken İl Başkanı Güngör, "İl merkezdeki seçmenimiz, ilçe sakinlerimizin ilgisi ve bitmeyen sevgisi bu seçimde daha çok sandığa yansıyacak. AK Parti belediyeciliği ile gerçek belediyecilik başlayacak. Milletimizin hizmetkarı olacak belediye başkanlarımız destan yazacak. Belediye başkan adaylarımızın çalışmalarını, projelerini yakından takip ediyoruz. Denizli hak ettiğini almaya devam edecek" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Denizli'de Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayları Kentin Altını Üstüne Getiriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayları Kentin Altını Üstüne Getiriyor - Son Dakika
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