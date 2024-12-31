Denizli Gençlik Meclisi, Belediye Başkanı Çavuşoğlu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Denizli Gençlik Meclisi, Belediye Başkanı Çavuşoğlu'nu Ziyaret Etti

Denizli Gençlik Meclisi, Belediye Başkanı Çavuşoğlu\'nu Ziyaret Etti

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Demir Batur ve ekibi, Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nu ziyaret ederek gençlerin gelecekteki rolü üzerine görüş alışverişinde bulundu.

31.12.2024 15:09  Güncelleme: 15:11
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Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Demir Batur ve yürütme kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Çavuşoğlu, "Bu ülkenin umudunu yarınlara taşıyacak olan sizlersiniz" dedi.

Bir süre önce olağan genel kurulunu tamamlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarete, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Genel Sekreter Baran Akın, Gençlik Meclisi Başkanı Demir Batur ve meclis yürütme kurulu üyeleri katıldı. Gençlik Meclisi Başkanı Demir Batur, bir süre önce göreve başlamalarına rağmen en kısa sürede Gençlik Meclisi'nin çalışma ve etkinlikleriyle adından söz ettireceğini vurguladı.

Mutlu olduğunu ifade eden Gençlik Meclisi Başkanı Batur, "Şimdiden bizlere sunduğunuz imkan ve desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Sizinle çalışıyor olmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz" dedi. Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, gençlerin kentte söz sahibi olabilecekleri bu özel oluşumun keyifli ve faydalı sosyal projeleri hazırlamak için gayret ettiklerini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Marım, "Bu şehirdeki sorunları gençlerimizin bizi geleceğe taşıyan düşünceleri ve eylemleriyle birer birer çözeceğiz. Denizli gençlerinin hem sesi hem de temsilcisi olan genç kardeşlerimizle şehrimize nice güzellikler katacağız" ifadelerini kullandı.

"Bu ülkenin umudu sizlersiniz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Batur ve meclis üyelerini tebrik ederek, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Sizlerle aynı yolculuğa çıkmak, bu şehrin ve ülkenin geleceği için elbirliği yapıyor olmak bizim için büyük bir keyiftir. Bu ülkenin umudunu yarınlara taşıyacak olan sizlersiniz. Nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Denizli Gençlik Meclisi, Belediye Başkanı Çavuşoğlu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika

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