Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Ramazan Bayramı münasebetiyle geleneksel olarak düzenlediği kurum içi bayramlaşma programını gerçekleştirdi. Denizli OSB personeli düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı.
Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde gelenek bozulmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı münasebetiyle kurum içi bayramlaşma programı düzenlendi. Denizli OSB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Bölge Müdürü Ahmet Taş, birim amirleri ve personeller katıldı.
Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu rahatsızlığı nedeniyle bayramlaşma programına katılamadı. Bölge Müdürü Ahmet Taş, Başkan Uslu'nun tüm Denizli OSB ailesinin bayramını kutladığı mesajını katılımcılara iletti. Başkan Uslu mesajında; "Çok değerli Denizli Organize Sanayi Bölgesi ailemiz; hepinizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, ailenizle ve sevdiklerinizle geçireceğiniz sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol bereketli bayramlar diliyorum. Bayramlar; kardeşliğin, dostluğun ve sevincin hep bir arada yaşandığı güzel günlerdir. Bu kapsamda birliğimizin ve başarımızın daim olmasını diliyor, gece gündüz demeden verdiğiniz emekler için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Bayramlaşma programında konuşan Bölge Müdürü Ahmet Taş, "Ramazan Bayramınızı en içten dileklerim ile kutluyorum. Ülkemize, tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bayramın birlik ve beraberlik ile dayanışmayı artırmasını temenni ediyor, aileniz ve sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum" dedi.
Program konuşmaların ardından gerçekleşen bayramlaşma ile son buldu. - DENİZLİ
Son Dakika › Politika › Denizli OSB'de Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında mazbatasını alarak ikinci dönemine resmi olarak başladı.
Yeniden Refah Partisi'nden Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığını kazanan Mehmet Akpınar, devir teslim töreni sonrası açıklama yaptı.
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, mazbatasını almasının ardından işçi sendikaları ile toplu iş sözleşmesi imzaladı. Güner, toplu iş sözleşmesinin önemine vurgu yaparak, birleşerek kazanmanın önemli olduğunu belirtti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesindeki Yemliha Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek, sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, mahalle sakinlerinden Fadime teyzenin de elektrikli aracına binerek, keyifli bir gezi yaptı.
Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Ramazan Bayramı öncesi düzenlenen törende personeliyle bayramlaştı. Başkan Önal, çalışanların emeklerine değer verdiğini ve Bayraklı için en iyisini birlikte hayata geçireceklerini söyledi.
Vatan Partisi, YSK'nın Van il belediye başkanlığı seçimleri itirazlarına yönelik kararının yeniden değerlendirilmesi için YSK'ye dilekçe verdi. Parti yetkilileri, kararın Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek, kararın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?