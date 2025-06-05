Denizli\'ye Yeni Hastane Müjdesi

Denizli'de Şehir Hastanesi ve Acil Durum Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 500 yataklı Acil Durum Hastanesinin yılsonuna kadar tamamlanarak hizmete açılacağını duyurdu. Sağlıkta yeni çalışmaların müjdesini de duyuran Bakan Memişoğlu, boy kilo ölçümlerinde 2 milyonu bulan sayının Temmuz ayında 10 milyona kişiye çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Bir dizi ziyaret kapsamında Denizli'ye gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ilk olarak Denizli Valiliğini ziyaret etti. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun tarafından karşılanan Bakan Memişoğlu, Valilik ziyaretinin ardından ise inşası devam eden Şehir Hastanesi ve Acil Durum Hastanesi inşaat alanın geçti. Burada yetkililerden bilgiler alan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, daha sonra açıklamalarda bulundu. Sağlıkta dönüşüm vizyonuyla sağlık altyapısını güçlendirmeye kararlıkla devam ettiklerini belirten Bakan Memişoğlu, 2002 yılında 164 bin 471 olan yatak kapasitesini 2025 yılında 271 bin 54'e yükselttiklerini ifade etti. Nitelikli yatak oranında yüzde 83,16 seviyesine çıkarıldığını vurgulayan Bakan Memişoğlu, "Denizli ilimiz de sağlık alanındaki yatırımlardan önemli ölçüde payını almıştır. 2002 yılında 16 hastane ve bin 542 yatakla hizmet sunulan ilimizde, yatak kapasitesi 2,16 kat artırılarak 3 bin 334'e yükseltilmiştir. Bugün itibarıyla Denizli'de 24 hastane ile vatandaşlarımıza hizmet verilmektedir. Ama yetinmiyoruz" dedi.

500 yataklı Acil Durum Hastanesi yılsonuna kadar hizmete sunulacak

Denizli'deki sağlık yatırımlarından bahseden ve müjdeler veren Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "500 yataklı Acil Durum Hastanemizin inşaatını bu yılsonuna kadar tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Şehir Hastanemizin inşaatını da 2027 yılı ortalarında tamamlamayı planlıyoruz. Kale'de eski cezaevi arsasını da aldık. Hastane arsamız ile birleştiriyoruz. Burada da yılsonuna kadar 25 yataklı yeni ilçe hastanemizin projelerini hazırlayarak önümüzdeki yılbaşında ihale edip temel atmış olacağız. Sarayköy İlçemizde de 100 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesini yatırım programımıza dahil etmek için gerekli adımları atıyoruz. İlçelerimize 11 Aile Sağlığı Merkezi ve 3 Sağlıklı Hayat Merkezi kazandırdık. Denizli Devlet Hastanemizin arazisini, sağlık planlamalarımıza dahil ediyoruz. Bu yatırımlar, Denizli'nin sağlık altyapısını güçlendirecek ve bölgeye sağlık turizmi açısından da önemli katkılar sağlayacaktır Biz bu anlayışla çalışmaya, Denizli'yi sağlıkta da Türkiye Yüzyılı'nın yıldız şehirlerinden biri yapmaya kararlıyız. Devam eden projelerle birlikte Denizli'nin toplam sağlık yatırım tutarı 24,2 milyar TL'ye ulaşmaktadır" ifadelerini kullandı.

"4 milyonun üzerinde olan bekleyen randevu talebi 610 binlere düştü"

MHRS sistemi ile ilgili çalışmaların da yoğun olduğunu ifade eden Bakan Memişoğlu, "Göreve geldiğimiz günden bu yana MHRS sistemiyle ilgili yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Vatandaşımız bu konuda gönlünü ferah tutsun. Temmuz 2024'te 4 milyonun üzerinde olan bekleyen randevu talebi, bugün 610 bine kadar düştü. Yani her 5 kişiden 4'ünün randevu talebi karşılandı. Bu, sağlık hizmetlerine erişimde çok önemli bir mesafe katettiğimizin göstergesidir. Geçtiğimiz hafta Mardin'de müjdesini vermiştik; şimdi kısa sürede hayata geçti. Artık 80 yaş üstü ve yatağa bağımlı hastalarımız için sağlık raporlarını evde hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın hastaneye gitmesine gerek kalmadan, evde sağlık ekiplerimiz raporları yerinde düzenliyor, gerekirse uzmanlar uzaktan bağlanarak sürece destek veriyor. 26 Mayıs'ta başlattığımız bu yeni sistemle rapor süresinin dolmasına son 1 ay kalan 16 bini aşkın vatandaşımızın taleplerini sistem üzerinden otomatik güncellemeye başladık ve devam edeceğimizi belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Memişoğlu, yeni uygulamaların müjdelerini arka arkaya sıraladı

Tüberkülozda mücadele kapsamında hedeflerinin sıfır vaka olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda tüberkülozda daha etkili, tedaviye uyumlu kolay yeni ilaç rejimine geçtiklerini belirtti. Bu kapsamda mevcutta bulunan 4 erişkin hastaneye ek olarak 6 hastaneyi de çocuk tüberküloz hastanesi olarak belirlendiği ifade edildi. Tanı kapasitesini arttırmak için HPV laboratuvar sayısını 1'den 13'e, SMA laboratuvar sayısını ise 1'den 3'e çıkarttıklarını ifade eden Bakan Memişoğlu, aynı zamanda deprem başta olmak üzere tüm afetlere hazırlık kapsamında kentlerde sağlık tesisleri düzeyinde eşleştirme çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa kampanyasında hedeflerinin Temmuz ayında 10 milyon kişiye ulaşmak olduğunu ifade eden Bakan Memişoğlu, "'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyamız kapsamında 81 il ve ilçede ekiplerimiz vatandaşların boy ve kilolarını ölçüyor. 2 milyon kişiye ulaştık. Hedefimiz Temmuz ayında 10 milyon sayısına ulaşmak. Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirme sonrası başvurular yüzde 30 arttı. Bu merkezlerde hizmet veren Sağlıklı Hayat Akademilerimizde sağlık okuryazarlığı eğitimleri sürüyor. Tüm vatandaşlarımızı bu merkezlere davet ediyorum. Kurumsal kimlik anlayışıyla standartlaştırılan yeni tip Aile Sağlığı Merkezlerinin saha görünürlüğü artırıldı. Haziran sonunda sahada daha güçlü olacağız. Hastalık Yönetim Platformu'nun sadeleştirilmiş, kullanıcı dostu yeni versiyonunu Haziran başında devreye aldık. Kronik hastalık takibi artık daha hızlı ve etkili yürütülüyor. Aile Sağlığı Çalışanlarımız da bu süreçte daha bağımsız görev alıyor. Haziran ayı itibarıyla akupunktur ve fitoterapi uygulamaları hafta sonları aile hekimlerince sunulmaya başlanıyor. Bu hizmetleri birinci basamakta koruyucu sağlık anlayışıyla sunacağız. Yüksek riskli gebeliklerin takibi için tanı ve takip kriterleri güncellendi. Yeni dijital sistem bayram sonrası devreye giriyor. ÇEKÜS birimleri ve koordinatör ebelerle bu gebelikler yakından izlenecek" dedi. - DENİZLİ