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Destici'den Seçim Yasası çıkışı: Ben yüzde 7 maddesine oy vermem - Son Dakika

Destici'den Seçim Yasası çıkışı: Ben yüzde 7 maddesine oy vermem

16.02.2022 17:39
Destici'den Seçim Yasası çıkışı: Ben yüzde 7 maddesine oy vermem

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AKP ve MHP'nin hazırladığı Seçim Yasası hakkında konuştu. Destici, yasa taslağında yer alan "yüzde 7 baraj" maddesine oy vermeyeceğini söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici'nin, Adalet Komisyonu'nun elindeki işleri henüz tamamlayamamasından ötürü TBMM'ye gelmesi gelecek aya kalan Siyasi Partiler ve Seçim kanunlarında yapılacak değişiklikler için "Bu haliyle kalırsa teklife oy vermem" dedi. "Bu Cumhur İttifakı'ndan çekileceğim anlamına da gelmesin" diyen Destici, "İttifaka devam ederim ama bu haline oy vermem…" diye konuştu.

''BEN YÜZDE 7 MADDESİNE OY VERMEM''

Mustafa Destici, muhabire canlı yayında tokat attıktan yaklaşık 2 ay sonra gazeteye dönen Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuştu. Destici, "Teklifin içinde beğendiğimiz olması gereken maddeler var. Kastım yüzde 7 maddesine… Ben yüzde 7 maddesine oy vermem…" ifadesini kullandı. Destici, daha önce de ittifak sisteminde barajın bir öneminin kalmadığını, yüzde 3 olması gerektiğini dile getirmiş, yüzde 5 olmasına da olumlu bakacaklarının mesajını vermişti.

Sarıkaya, MHP'nin hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın seçim kanunu yasasının görüşüleceği tarihle ilgili "Şubat sonunu planlamıştık. Ancak Komisyon'un iş yükü nedeniyle Mart başına kaldı. Teklif 15 maddeden oluşuyor, yeni bir ekleme yok" sözlerini aktardı.

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Mustafa Destici, BBP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Destici'den Seçim Yasası çıkışı: Ben yüzde 7 maddesine oy vermem - Son Dakika


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