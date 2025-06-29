Destici: Erken seçim ihtimali sıfır

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP kurultayıyla ilgili devam eden dava sürecine ilişkin, "Siyasi partilerin kurultaylarıyla ilgili kararı İlçe Seçim Kurulu verir, Yüksek Seçim Kurulu onaylar. Tıpkı seçimlerde olduğu gibi bu son hukuki mercidir. Dolayısıyla Seçim Kurulunun verdiği kararı başka mahkeme bozamaz. Bu Anayasal bir kuraldır. Yasal bir kuraldır. Ben mahkemeden farklı bir karar beklemiyorum" dedi.

Partisi tarafından Erzurum'da düzenlenen Doğu Anadolu Çalıştayı'na katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bugün Palandöken Kayak Merkezi'nde bir otelde basın mensuplarıyla buluştu. Ülke gündemiyle ilgili değerlendirmede bulunan Destici, Oltu ilçesindeki taş ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 işçi için başlığı dileğinde bulundu. Destici, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda 13 askerin hayatını kaybettiğini, 13'ü sivil 24 kişinin de yaralandığını ifade etti. Destici, kardeş ve dost Pakistan halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye'nin çeşitli noktalarında yaşanan yangınlarla ilgili konuşan Destici, "Maalesef bu senede orman yangınları başladı. Kontrol altına alınanlar, söndürülenler var. Hala devam eden orman yangınları var. Başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere bizzat bakanımız olay yerinde tüm yetkililerle birlikte. Cansiperane bir şekilde bütün ekiplerimiz yangınları kontrol altına alıp sonra söndürmek için büyük bir uğraş veriyorlar. Temennimiz duamız inşallah bu yangınların söndürülmesi ve başka yangınların da başlamaması. Bütün vatandaşlarımıza çağrımız özellikle ormanlık bölgelerde gezen, çalışan, pikniğe çıkan, ya da ormanın içindeki yoldan geçen vatandaşlarımızın daha dikkatli olmaları lazım" diye konuştu.

MEVZU KUL HAKKINA GİRİYOR

Basın mensuplarının TÜİK'in istatistikleriyle ilgili bir sorusunu cevaplandıran Destici, şunları söyledi:

"TÜİK'in uluslararası standartlara uygun o kalitede bir araştırma yapısı var. Onun dışına çıkamaz. Ben TÜİK'in verilerini sağlıklı görüyorum. Birtakım ince hesaplamalar yapılıyor mudur? Yapılıyordur ona da inanıyorum. Bazı ayarlar da veriliyor. Özellikle memur, emekli maaşları, dul yetim aylıkları gibi şeyler TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre verildiği için ben bu konuda TÜİK'in daha hassas olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü mevzu hemen kul hakkına giriyor. Oradan açıklanan rakamlara göre memur, emekli maaşı artırılıyor. Onun için büyük vebal var orada. O arkadaşların o vebale girmeyeceklerini düşünüyorum."

BİZ İTTİFAK ORTAĞIYIZ

BBP'nin hükümet ortağı olmadığını, ittifak ortağı olduğunu ifade eden Destici, "Ben kendim de bazen muhasebe yapıyorum. Biz hükümetin bir ortağı değiliz. Biz sadece ittifak ortağıyız. Hükümette üyemiz falan yok bizim. Dolayısıyla 23 yıllık iktidarın yapıp ettikleri kendisini bağlar. Bunun hesabını milletine verir. 23 yıldır bu millet bu partiyi iktidar yapıyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı başbakan ve cumhurbaşkanı olarak seçiyorsa demek ki burada bir memnuniyet var. Bir kabul var. Bunu da görmek lazım. Doğru yapılan işler var, eksik yapılan işler var. Hatalı yapılan işler var. Millet bunu bir teraziye koyuyor ve terazide doğru yapılan işler ağır basınca milletimizin önemli bir kısmı tarafından ne oluyor öbür yapılmayanlar ya da eksik olanlar duruyor bir kenarda. Halbuki bence o hatalı, eksik, noksan olanları öne alıp onların çözümünü bulmak gerekir diye düşünüyorum. Biz hep sorumlu bir muhalefet siyaset anlayışıyla yapıcı yol gösterici bir şekilde hep doğruları tavsiye ettik" dedi.

'ERKEN SEÇİM İHTİMALİ SIFIR'

Basın mensuplarının erken seçim soruları üzerine Destici, "Erken seçim olma ihtimalini ben bugünün şartlarında sıfır görüyorum. Erken seçim derken 2025 ve 2026 için söylüyorum. Bugünün şartlarında ne zaman erken seçim olur? 2027'nin Kasım'ından önce olmaz. 2027'nin Kasım'ında olma ihtimali de çok düşük. Ancak Türkiye'de yeni bir anayasa yapılır sistemi de ilgilendiren belli noktalarda değişiklikler olursa diyelim bu sene anayasa değişirse ki ben o ihtimali de çok zayıf görüyorum. O zaman belki 6 ay sonra bir sene sonra bir seçim gündeme gelebilir. Ama bugünün şartlarında ne 2025 ne 2026 bir seçim ihtimalini sıfır olarak görüyorum" cevabını verdi.

SURİYE VE IRAK'IN KUZEYİNDE DE BİTİRİLMELİDİR

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de değerlendirmede bulunan Destici, şöyle konuştu:

"Türk devleti, Türk ordusu, Türk polisi, Türk askeri, Türk güvenlik korucusu büyük bir zafer kazanmıştır ve terörü silip atmıştır. Hem ülkemiz içinde silip atmış temizlemiştir hem ülkemiz dışında da gerçekleştirdiği harekatlarla da bunu başarmıştır. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye'nin eli çok güçlüdür. Bundan sonra atılması gereken adımlar nedir? Türkiye'de bitirilmiştir, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde de bitirilmelidir. Tamamen temizlenmelidir. Bundan sonra bölge halkının talepleri dinlenmeli. Biz işte dinliyoruz. Çözüm önerilerimizi koyuyoruz. Elbette ki bu talepler devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin birliğini zedelemeyen talepler elbette ki karşılanmalıdır. Herkes ana dilini konuşmalı ve öğrenmelidir. Ana diliyle yazmalıdır. Biz bunların hepsine evet dedik zaten. Şimdi yerel yönetimler neden güçlendirilemiyor? Terörden dolayı, güvenlik meselesinden dolayı. Çünkü sen yerel yönetimleri güçlendiriyorsun adam eline geçirdiği belediyenin imkanlarını terör örgütünün önüne seriyor. Kadrosunu oradan alıyor mali imkanlarını oraya kullanıyor."

SEÇİM KURULUNUN VERDİĞİ KARARI BAŞKA MAHKEME BOZAMAZ

CHP kurultayıyla ilgili dava süreci ve yaşanan tartışmalarla ilgili soruya cevap veren Destici, "Siyasi partilerin kendine has bir konunu vardır. Siyasi Partiler Yasası vardır. Anayasada bununla ilgili hükümler vardır. Siyasi partilerin kurultaylarıyla ilgili kararı İlçe Seçim Kurulu verir Yüksek Seçim Kurulu onaylar. Tıpkı seçimlerde olduğu gibi bu son hukuki mercidir. Dolayısıyla Seçim Kurulunun verdiği kararı başka mahkeme bozamaz. Bu Anayasal bir kuraldır. Yasal bir kuraldır. Ben mahkemeden farklı bir karar beklemiyorum. Farklı bir karar da bugüne kadar ki uygulamalara mevcut yasaya da uygun düşmez diye düşünüyorum. Öbür tarafta başka bir husus daha var. Bir kurultayın sonucunu etkilemek için telefon dağıtılmış, çocuğu işe alınmış, paralar verilmiş. Bir sürü gayriahlaki ve gayriyasal iş yapılmış. Bununla ilgili mahkeme bir karar verebilir. Bunun kurultayın sonucunu etkileyecek bir karar olacağını düşünmüyorum" dedi.