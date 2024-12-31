Destici: PKK Ortak Düşmanımız

Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "PKK terör örgütü hepimizin ortak düşmanıdır. Hepimizin önceliği, bu düşmanla mücadele etmek ve bunu yok etmek olmalıdır." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılının tüm dünyaya barış, adalet ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Yeni yılla birlikte İslam alemi için yarın başlayacak üç ayları ve yaklaşan Regaip Kandili'ni de tebrik eden Destici, üç ayların insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını diledi.

PKK'nın 40 yılı aşkın süredir Türkiye'nin gündemini işgal ettiğini belirten Destici, şöyle konuştu:

"Kürt sorunu olarak adlandırılan şey, oluşturulmuş bir problemdir ve asla böyle bir problem yoktur. Var olan terör sorunudur. Kürtler bizim can, kan ve din kardeşimizdir. Bizim için sorun değil güç kaynağıdır. PKK terör örgütü de hepimizin ortak düşmanıdır. Hepimizin önceliği, bu düşmanla mücadele etmek ve bunu yok etmek olmalıdır. PKK, istihbarat örgütlerinin kullandığı bir araç ve Türkiye'ye doğrudan namlu doğrultmaya cesareti olmayan hainler topluluğudur."

Destici, kadınlara ve çocuklara yönelik suçların 2024'te de üzüntü ve utanç kaynağı olduğunu ifade ederek, "Kadınlara ve çocuklara yönelik suçlar ile terör suçları için, muhakkak idam ve tahliyesiz müebbet hapis cezaları hukuk sistemimize girmelidir. Bu konudaki mücadelemize devam edeceğiz." dedi.