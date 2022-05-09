DEVA Genel Başkanı Ali Babacan'dan muhalefete uyarı: İnsanlar daha kötüsünden korktukları için AK Partiye destek veriyor - Son Dakika
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DEVA Genel Başkanı Ali Babacan'dan muhalefete uyarı: İnsanlar daha kötüsünden korktukları için AK Partiye destek veriyor

09.05.2022 12:22
DEVA Genel Başkanı Ali Babacan'dan muhalefete uyarı: İnsanlar daha kötüsünden korktukları için AK Partiye destek veriyor

DEVA lideri Ali Babacan, AK Parti'ye verilen desteğin nedeninin 'daha kötüsünün' gelme korkusu olduğunu iddia etti, "İnsanların bu dönemde kazanılmış hakları kaybetmeyeceğini bilmesi lazım" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti'ye verilen desteğin düştüğünü, muhalefetin halka kazanımların korunacağına dair güven vermesi gerektiğini söyledi.

İstanbul'da gençlerle bir araya gelen Babacan, şöyle konuştu:

"ERDOĞAN'A OY VEREYİM, O ÇÖZECEK' DİYE BİR ŞEY YOK"

"2018'den bu yana AK Parti'ye verilen desteğin niceliği muntazam olarak düşüyor. Niteliği daha hızlı düşüyor. İnsanlar bu partinin sorunları çözeceğini ve ülkeyi ilerleteceği için mi destek veriyor? Yoksa daha kötüsünden korktukları için mi destek veriyor? AK Parti'ye destek verenlerin önemli bir kısmı daha kötüsünden korktukları için destek veriyor. 'Ben AK Parti'ye, Tayyip Erdoğan'a oy vereyim. O ülkenin sorunlarını çözecek' diye bir şey yok

Üzerimizde çok büyük bir sorumluluk var. Hem sorunları çözme hem de temel haklar konusundaki kazanımları koruma güvenini vermemiz gerekiyor. İnsanların bu dönemde kazanılmış hakları kaybetmeyeceğini bilmesi lazım. Bundan emin olması lazım."

"KRİZ VAR, BAŞKA PARTİYE OY VEREYİM DEMEZ"

Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öyle konular var ki ekonomik krizle ölçemezsiniz. Diyelim ki dindar bir vatandaşın imam hatiplerle ya da başörtüsü meselesiyle ilgili hissiyatı… 'Ekonomik kriz var, ben başka bir partiye oy vereyim' demez. Bu konularda kendisini emin ve güvencede hissetmek ister. 'Bu parti daha iyi iş çıkarabilir ve ülkenin sorunlarını çözebilir' güvenini oluşturduğumuz anda işimiz kolaylaşmaya başlar."

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Deva Partisi, Ali Babacan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DEVA Genel Başkanı Ali Babacan'dan muhalefete uyarı: İnsanlar daha kötüsünden korktukları için AK Partiye destek veriyor - Son Dakika


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