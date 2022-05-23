DEVA lideri Ali Babacan SADAT için ne dedi? "SADAT'ın kuruluşu bir an önce başımıza bir iş gelmeden gidelim dediğimiz dönemler!"

Gaziantep'te düzenlenen partisinin ilk mitinginin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Babacan; Kılıçdaroğlu'nun SADAT'a ziyareti ve iddiaları hatırlatılarak SADAT'a bakışının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"SADAT açıkçası benim iyi bildiğim bir kurum değil. Yani kuruluşu zaten 2012 diye biliyorum. Benim zaten kopuş sürecim… Artık bir an önce başımıza bir iş gelmeden üçünü dönemi tamamlayıp gidelim dediğimiz dönemler. Bir de güvenlik konusu olduğu için, MGK'da gündeme gelmiş bir şey değil. Ben MGK toplantılarına 8 sene katıldım Dışişleri ve Başbakan Yardımcılığı dönemlerimde."

"İSTER İSTEMEZ SORU İŞARETLERİ VAR"

SADAT'la ilgili "anladığım kadarıyla yaptığı iş niteliğinde de zaten epey bir mahrem konuları çalışıyor" diyen Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

" Türkiye içinde de olsa, dışında da olsa, mesele güvenlik olunca, kamuoyu gözü önünde yürümüyor. Böyle olunca da ister istemez soru işaretleri, şüpheler olabiliyor.

Bizim elimizde böyle somut bir belge, rapor öyle bir şey yok SADAT'la ilgili. Ama belki de diğer partilerin elinde vardır, bilemiyorum. Devlet gerçekten hukuk devleti olsa, gerçekten Türkiye içinde de dışında da uluslararası hukuku ve bizim iç hukukumuzu önemseyen bir devlet olsa, bunlardan korkmamak lazım."

"İNSANLAR ÜRKÜYOR OLABİLİR"

SADAT benzeri kuruluşların başka ülkelerde de olduğunu hatırlatan Babacan, Türkiye'nin şu anda bir hukuk devleti olmadığı iddiasında bulundu ve şu vurguyu yaptı:

"Yani anayasanın, yasaların hiç de önemsenmediği bir yönetim tarzı var. Böyle bir kurum, bir de hukuk tanımayan bir yönetim. Bunları yan yana koyduğunuzda ister istemez insanlar ürküyor olabilir. Ama böyle kati bir belge, delil olmadan da suçlamak…Bilemiyorum. Ama eminim ki sayın Kılıçdaroğlu bu iddialarda bulunduğuna göre, herhalde bizde olmayan bilgi belge elinde olmuş olabilir."