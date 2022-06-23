DEVA Parti'li Yeneroğlu, Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanını istifaya çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi

DEVA Parti'li Yeneroğlu, Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanını istifaya çağırdı

23.06.2022 14:30
DEVA Parti'li Yeneroğlu, Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanını istifaya çağırdı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Ankara Kızılay'daki bir iş yerine tabela asma töreninde polisin kendisine karşı saygısızca bir tutum gösterdiğini öne sürerek, "Hukuku ayaklar altına alan, TBMM'yi aşağılayan Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanı...

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Ankara Kızılay'daki bir iş yerine tabela asma töreninde polisin kendisine karşı saygısızca bir tutum gösterdiğini öne sürerek, "Hukuku ayaklar altına alan, TBMM'yi aşağılayan Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir." dedi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 17 Haziran Cuma günü Kızılay'da Afrika yemekleri sunan bir kafenin tabela asmasına polisin müdahale ettiğini söyledi.

Siyasi iradenin siyah tenli insanları Kızılay'da görmek istemediğini savunan Yeneroğlu, bölgede daha önce de siyah tenli insanlara ait restoran, kafe gibi iş yerlerinin polisin baskısıyla kapatıldığını savundu.

Tabela asma sırasında polis amirinin kendisine karşı saygısızca bir tutum içinde bulunduğunu, tehditkar davranış ve söylemler ortaya koyduğunu ifade eden Yeneroğlu, "Gözümün önünde sigarasını yakarak, dumanını yüzüme üfleyerek ve ısrarlı bir biçimde 'sizli bizli' konuşun dememe rağmen 'senli benli' konuşarak tutumunu sürdürdü." diye konuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamayla da "teşkilat düşmanı milletvekili" olarak lanse edildiğini belirten Yeneroğlu, "Hukuku ayaklar altına alan, TBMM'yi aşağılayan Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir." diye konuştu.

Yeneroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u, Meclis'in itibarını korumaya ve yasama organına yönelik saldırı karşısında sessizliğini bozmaya çağırdığını söyledi.

Basın kanununda değişiklik öngören kanun teklifini de eleştiren Yeneroğlu, teklifin, milletin desteğini kaybetmiş iktidarın gazetecileri, internet haber sitelerini, sosyal medyayı susturma çabasının cisimleşmiş hali olduğunu öne sürdü.

YORUMLAR
500
TBMM Başkanı Şentop, TÜRKPA Genel Kurul toplantısı için Kırgızistan'da TBMM Başkanı Şentop, TÜRKPA Genel Kurul toplantısı için Kırgızistan'da Yiğit Bulut'tan, DEVA Partisi lideri Babacan'a meydan okuma: Sen, ben, Erdoğan arasında neler yaşandı, var mı cesaretin gel konuşalım Yiğit Bulut'tan, DEVA Partisi lideri Babacan'a meydan okuma: Sen, ben, Erdoğan arasında neler yaşandı, var mı cesaretin gel konuşalım
Kaynak: AA

Deva Partisi, Milletvekili, Kızılay, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DEVA Parti'li Yeneroğlu, Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanını istifaya çağırdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:26 Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi
15:18 Almanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak karar: Transseksüel futbolcular tercihlerine göre kadın veya erkek takımlarında oynayabilecek
15:09 Takım değiştiren Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu
15:00 30 yıl boyunca adada yaşayan adam, şehir hayatına uyum sağlayamayarak adaya geri döndü! 86 yaşındaki adamın ilk işi kıyafetlerini çıkarmak oldu...
14:45 Jahrein'in Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatına ilişkin attığı tweet gündem oldu: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?
14:28 Brad Pitt, Fransa'da bulunan 60 milyon dolar değerindeki şatosunda bir yıl boyunca hazine aradığını itiraf etti
14:21 FIFA haziran ayı dünya sıralamasını açıklandı! A Milli Takım bir basamak yükselerek 42. sırada yer aldı
14:15 Adalet Bakanı Bozdağ, Pınar Gültekin'in katiline yapılan tahrik indirimi hakkında konuştu: Benim de vicdanım sızladı
14:05 Merkez Bankası, haziran ayında da faizi yüzde 14'te sabit bıraktı!
13:52 Erdoğan-Selman görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Örtülü ambargo kaldırılıyor, iki ülke arasında swap anlaşması yolda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 15:34:32. #1.12#
SON DAKİKA: DEVA Parti'li Yeneroğlu, Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanını istifaya çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement